[속보] 한은 “외환건전성 부담금 한시 면제”…환율 안정책 발표
한국은행은 외환시장 안정을 위해 금융기관을 대상으로 한시적인 규제 완화와 인센티브 제공에 19일 나섰다.
최근 원·달러 환율이 1480원을 돌파하는 등 좀처럼 잡히지 않는 상황에서 환율을 안정시키는 데 팔을 걷어부친 것이다.
한은은 이날 오전 임시 금융통화위원회에서 외환건전성 부담금을 내년 1월부터 6월까지 한시적으로 면제하고, 같은 기간 외화 지급준비금에 이자를 지급하기로 결정했다고 밝혔다.
한은은 “국내 금융기관들의 외환건전성 부담금 납입 부담 경감으로 국내 외환 공급 유인 확대를 기대한다”고 말했다.
이어 “금융기관 단기 외화자금 운용처 확대로 비금융기관과 개인들이 해외 운용하는 외화예금의 국내 유입이 촉진되길 기대한다”고 덧붙였다.
외환건전성 부담금은 외국환거래법상 금융기관이 일정 규모 이상 외화부채를 보유할 때 부담금을 내도록 한 제도다.
이를 면제하게 되면 금융기관 외화 차입 비용이 상대적으로 줄어 외환시장에 달러 등 외화 공급이 늘어날 수 있다.
외화 지급준비금에 이자를 지급하는 것 역시 외화 유동성 리스크를 완화하기 위한 조치로 해석된다. 지급준비금은 금융기관이 고객 예금 일부를 한은에 예치하는 돈이다.
외화 지급준비금에 이자를 지급하면 금융기관이 외화를 보유할 유인이 커져 외화 유동성 완충 능력이 강화된다. 이를 통 시장 변동성을 줄일 수 있는 것이다.
