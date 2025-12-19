대전·충남 통합 급물살…“광주·전남도 완전 통합하자”
지역 정치권서 잇단 ‘통합’ 제안
문인 “2인3각 경기 경쟁력 없어”
정준호 의원, 특별법 동참 촉구
정부가 대전·충남 통합을 공식 추진하기로 한 가운데 특별광역연합 출범을 앞둔 광주·전남도 완전한 행정통합을 해야 한다는 목소리가 지역 정치권에서 잇따라 제기됐다.
문인 광주 북구청장은 19일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “2인3각 경기는 경쟁력이 없다. 광주·전남 행정통합을 서둘러야 한다”며 이같이 밝혔다.
문 청장은 “우리(광주·전남)는 이미 동일 생활권이자 경제권이다. 일자리와 교육, 의료, 문화, 교통 등 모든 영역이 촘촘히 엮여 있다”며 “하지만 비효율을 양산하는 행정 경계는 우리 지역의 잠재력을 묶는 족쇄가 된 지 오래”라고 지적했다.
이어 “해마다 인구는 줄고 산업 경쟁력은 갈수록 떨어지는 안타까운 현실이 이를 증명한다”면서 “시·도 통합은 정체된 지역발전을 앞당길 플랫폼이자 새로운 출발점”이라고 강조했다.
그는 또한 “중앙정부 지원 의지가 확고한 지금이 바로 ‘골든타임’이다. 결단을 내려야 한다”면서 “‘광주·전남특별광역연합’ 아니 이를 넘어선 ‘광주·전남행정구역통합’을 왜 주저해야 합니까”라고 말했다.
더불어민주당 소속 정준호 국회의원(광주 북구갑)은 더 나아가 발의 예정인 ‘광주·전남 통합 특별법’ 2월 처리를 촉구하고 나섰다.
정 의원은 전날 SNS를 통해 “광주전남초광역특별자치도 설치 및 지원특례에 관한 특별법 초안을 완성했다”며 “광주와 전남의 광역단체장을 단일화하는 완전한 행정통합 내용이 담겼다”고 밝혔다.
그는 “내년 2월 대전·충남과 함께 광주·전남의 통합 특별법을 통과시켜 지방선거에서 광주·전남 통합 광역단체장을 뽑아야 한다”면서 “특별법안 발의에 적극 동참해주시기를 바란다”고 밝혔다.
앞서 광주·전남은 민선 7기 들어 행정통합을 추진했으나, 서로 다른 이해관계 속에 구체적인 논의로 이어지지 못하고 백지화됐다.
내년 초에는 행정통합보다 낮은 수준의 광주·전남특별광역연합이 출범할 예정이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사