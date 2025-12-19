경남도, 2025-26 클리퍼 세계일주 요트대회 본격 홍보
경남도는 19일 부산 벡스코에서 열린 ‘2025 해양레저산업총연합 정책포럼 및 공동학술대회’에 참가해 ‘2025-26 클리퍼 세계일주 요트대회’를 홍보활동을 펼쳤다고 밝혔다.
‘클리퍼 세계일주 요트대회’는 1996년 영국에서 시작해 전 세계를 순회하는 세계 최대 규모의 해양레이스로, 국내에서는 경남도가 최초로 대회를 유치했다.
도는 이번 정책포럼에 참가한 500여 명의 민‧관‧산‧학‧연 전문가들을 대상으로 ‘클리퍼 세계일주 요트대회’를 주제로 발표했다. 세계적인 해양이벤트의 국내 첫 기항지라는 상징성과 함께 경남 남해안을 해양레저관광 중심지로 육성하고 있는 비전을 소개했다.
2025-26 대회는 올해 8월 31일 영국 포츠머스에서 출발해 내년 3월 16일부터 22일까지 경남 통영에 도착해 7일간 체류할 계획이다. 기항 기간 세계 선수단 환영 행사, 국제해양레저 포럼, 국제음악제, 수산물축제, 요트체험 이벤트 등 다양한 프로그램이 함께 진행된다.
클리퍼 선단 10척 중 1척은 ‘경남통영호’ 이름을 달고 경기를 하고 있다. 이 요트는 포츠머스에서 출발해 스페인 푸에르토 쉐리, 우루과이 푼타 델 에스테, 남아프리카 케이프타운을 지나 지금은 호주 서부 프리맨틀에 안전하게 도착한 상황이다.
김재출 경남도 남해안과장은 “경남 통영이 클리퍼 세계일주 요트대회를 통해 명실상부한 세계 해양도시 네트워크의 일원으로 자리매김할 것”이라며 “이번 포럼을 통해 앞으로 국내 해양레저산업 분야 민‧관‧산‧학‧연과 공동협력 기반도 강화해 나가겠다”고 말했다.
