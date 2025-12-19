美 브라운대 총격 용의자 사망한 채 발견 …“MIT 교수 피살 관련 수사”
미국 아이비리그 명문 브라운대학교에서 2명이 숨진 총격 사건의 용의자가 사건 발생 닷새 만에 뉴햄프셔주에서 숨진 채 발견됐다. 수사당국은 용의자가 이번 주 매사추세츠공과대(MIT) 교수 피살 사건과도 연관됐을 가능성이 있다고 보고 수사를 확대하고 있다.
18일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 로드아일랜드주 프로비던스 경찰은 이날 밤 뉴햄프셔주 세일럼의 한 창고에 용의자 시신을 발견했다고 밝혔다. 프로비던스 경찰서장 오스카 페레즈 대령은 “자해로 인한 총상으로 사망한 것으로 보인다”고 말했다.
용의자는 브라운대 전 학생인 클라우디오 네베스 발렌테(48)로 확인됐다. 마지막 주소지는 플로리다주 마이애미였다.
이번 사건은 지난 14일 브라운대 과학관 강의실에 검은 옷을 입고 얼굴을 가린 남성이 난입해 총격을 가하면서 벌어졌다. 기말고사를 앞둔 학생들이 복습 세션에 모인 상황에서 총성이 울렸고, 학생 2명이 숨지고 9명이 다쳤다.
사망자는 우즈베키스탄 출신으로 장학금을 받고 진학한 무함마다지즈 우무르조코프와 교내 공화당 동아리 부회장이자 피아니스트였던 엘라 쿡으로 전해졌다.
사건 이틀 뒤인 16일 매사추세츠주 브루클라인에서는 MIT 플라즈마과학·핵융합센터 소장 누노 FG 로우레이루 교수가 자택에서 총격을 받아 숨졌다.
당초 연방수사국(FBI)은 “두 사건의 연관성이 없어 보인다”고 밝혔다. 수사팀은 이 렌터카 이동 경로 등을 추적해 용의자가 머문 것으로 의심되는 창고까지 좁혀 들어간 결과, 현장에서는 영상에 포착된 가방과 총기 2정도 발견된 것으로 알려졌다.
브라운대 크리스티나 팩슨 총장은 용의자가 2000~2001년 물리학 대학원 과정에 재학했고 2003년 자퇴했다고 밝혔다.
