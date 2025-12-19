포스코이앤씨 신안산선 공사 사망사고, 서울경찰청 직접 수사
서울경찰청 형사기동대 중대재해수사팀이 사건 맡아
서울경찰청이 포스코이앤씨의 신안산선 서울 여의도 신안산선 지하 공사장 사망 사고에 대해 수사에 착수했다.
19일 경찰에 따르면 서울경찰청 형사기동대 중대재해수사팀은 사고가 발생한 전날 18일 영등포경찰서로부터 신안산선 사망 사고 사건을 넘겨받았다. 경찰은 고용노동부와 함께 산업안전보건법·중대재해처벌법 위반 여부 등을 살펴볼 예정이다.
전날 오후 1시22분쯤 서울 여의도역 2번 출구 앞 신안산선 지하차도 공사 현장 지하 약 70m 지점에서 철근 구조물이 무너지는 사고가 발생했다. 구조물에 매몰됐던 50대 남성은 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 이송됐으나 사망했다.
60대 남성은 발목에 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 외국인 근로자인 30대 남성은 어깨에 찰과상을 입어 현장 처치를 받았다. 나머지 인원들은 자력으로 대피했다.
지난 4월 11일에도 경기도 광명시 신안산선 5-2공구 지하터널 공사현장에서 붕괴 사고가 발생해 1명이 사망했다. 전날 사고가 발생한 4-2공구는 포스코이앤씨가 시공을 맡아 2026년 12월 31일까지 공사를 진행할 예정이다. 사고 원인에 대한 조사가 이뤄질 때까진 공사가 중단된다.
송치영 포스코이앤씨 사장은 전날 공사현장을 찾아 “사고로 소중한 동료 한 분이 유명을 달리하신 데 대해 머리 숙여 깊이 사죄드린다”며 “사고 재발을 막기 위해 전사적인 안전 강화 조치를 했음에도 또다시 중대한 사고가 발생한 점을 매우 엄중하게 받아들인다”고 말했다.
