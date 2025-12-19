“로또청약이 뭐죠?”… 11월 전국 아파트 청약 10곳 중 6곳 ‘미달’
전국 민간 아파트 청약시장 부진이 이어지면서 청약 경쟁률이 27개월 만에 가장 낮은 수치를 기록했다. 서울 분양이 자취를 감추면서 전국 평균이 뚝 떨어진 것이다. 청약 경쟁률이 1대 1도 안 되는 ‘미달’ 단지도 65%에 육박했다.
19일 리얼하우스가 청약홈 자료를 분석한 결과, 올해 11월 전국 민간 아파트 1순위 평균 청약 경쟁률은 6.8대 1로 집계됐다. 평균 경쟁률이 7대 1 밑으로 떨어진 것은 2023년 8월(6.59대 1) 이후 27개월 만이다.
전국 평균 청약 경쟁률은 올해 5월 14.80대 1로 정점을 찍은 뒤 하락세로 전환했다. 지난 7월부터는 5개월 연속 한 자릿수다. 7월 9.08대 1, 8월 9.12대 1, 9월 7.78대 1, 10월 7.42대 1에 이어 11월 6.80대 1까지 떨어졌다.
특히 ‘미달’ 단지 비중이 커졌다. 지난달 공급된 37개 분양 단지 중 1순위 경쟁률 1대 1 미만을 기록한 단지는 24곳으로 전체의 64.9%에 달했다.
11월 청약 경쟁률이 하락한 데는 서울의 분양 단지가 자취를 감춘 영향이 크다. 경기 외곽과 지방의 대단지가 분양에 나섰지만 대부분 1대 1을 겨우 넘기거나 미달하면서 평균 경쟁률이 떨어졌다.
비(非)서울 지역은 입지가 좋은 일부 대도시 단지로의 쏠림 현상이 극명하게 나타났다. 경남 창원에 조성되는 ‘창원 센트럴 아이파크’는 1순위 청약에서 706.61대 1의 경쟁률을 기록하며 올해 전국 최고 흥행 단지에 등극했다. 전북 전주의 ‘송천 아르티엠 더 숲(21.16대 1)’과 인천 검단 ‘호반써밋Ⅲ(43.55대 1)’ 등도 양호한 성적을 거뒀다.
반면 경기 이천 ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’(0.06대 1), 경기 김포 ‘칸타빌 디 에디션’(0.15대 1), 경남 김해 ‘김해 안동 에피트’(0.17대 1) 등은 미달했다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
