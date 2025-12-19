첫 민간 우주발사체 발사 성공할까… 20일 새벽 카운트다운
한국 민간 기업의 첫 우주발사체가 20일 새벽 브라질에서 발사된다.
19일 우주항공 업계에 따르면 우주발사체 기업 이노스페이스는 오는 20일 오전 3시45분(현지시간 19일 오후 3시45분) 브라질 알칸타라 우주센터에서 발사체 ‘한빛-나노’를 발사한다.
이번 발사는 고도 300㎞에 브라질과 인도의 궤도 투입 목적 소형 위성 5기와 비분리 실험용 장치 3기 등 총 8기의 탑재체를 실어 나르는 게 목표다. 탑재 중량은 18㎏이다.
한빛-나노는 지난달 22일 발사가 예정돼 있었지만 항전장비 이상 신호가 확인돼 발사가 지난 17일로 미뤄졌다. 그러나 발사 직전 운용 절차 수행 도중 1단 산화제 공급계 냉각장치에 이상이 감지돼 발사가 또 미뤄졌다.
이후 이노스페이스는 냉각 장치 일부 부품을 교체하고 다시 발사를 준비해왔다.
발사를 앞두고 브라질 항공우주과학기술부와 공군, 우주청 대표단, 최영한 주브라질 대사 등이 발사장을 찾았다.
한빛-나노는 현재 항전장비 점검, 밸브·센서·구동부 등 시스템 작동 상태 점검, 고압가스 충전 등이 완료된 상태다. 발사 직전에는 기상 조건과 기술적 준비 상황을 브라질 공군과 검토하고, 발사가 승인되면 추진제 공급을 시작한 뒤 발사 카운트다운에 진입한다.
발사 후 54초 만에 음속 돌파, 2분30초 후 1단 분리, 2분59초 후 페어링 분리를 수행하는 게 목표다. 7분33초 후에는 탑재체를 사출한다. 성공적으로 임무가 완수되면 한국 민간 기업으로서는 처음으로 고객 위성을 지구 저궤도에 투입하게 된다.
이노스페이스는 발사 과정을 유튜브로 생중계할 예정이다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사