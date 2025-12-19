시사 전체기사

첫 민간 우주발사체 발사 성공할까… 20일 새벽 카운트다운

입력:2025-12-19 11:54
공유하기
글자 크기 조정
발사대에 기립한 '한빛-나노'. 이노스페이스 제공.

한국 민간 기업의 첫 우주발사체가 20일 새벽 브라질에서 발사된다.

19일 우주항공 업계에 따르면 우주발사체 기업 이노스페이스는 오는 20일 오전 3시45분(현지시간 19일 오후 3시45분) 브라질 알칸타라 우주센터에서 발사체 ‘한빛-나노’를 발사한다.

이번 발사는 고도 300㎞에 브라질과 인도의 궤도 투입 목적 소형 위성 5기와 비분리 실험용 장치 3기 등 총 8기의 탑재체를 실어 나르는 게 목표다. 탑재 중량은 18㎏이다.

한빛-나노는 지난달 22일 발사가 예정돼 있었지만 항전장비 이상 신호가 확인돼 발사가 지난 17일로 미뤄졌다. 그러나 발사 직전 운용 절차 수행 도중 1단 산화제 공급계 냉각장치에 이상이 감지돼 발사가 또 미뤄졌다.

이후 이노스페이스는 냉각 장치 일부 부품을 교체하고 다시 발사를 준비해왔다.

발사를 앞두고 브라질 항공우주과학기술부와 공군, 우주청 대표단, 최영한 주브라질 대사 등이 발사장을 찾았다.

한빛-나노는 현재 항전장비 점검, 밸브·센서·구동부 등 시스템 작동 상태 점검, 고압가스 충전 등이 완료된 상태다. 발사 직전에는 기상 조건과 기술적 준비 상황을 브라질 공군과 검토하고, 발사가 승인되면 추진제 공급을 시작한 뒤 발사 카운트다운에 진입한다.

발사 후 54초 만에 음속 돌파, 2분30초 후 1단 분리, 2분59초 후 페어링 분리를 수행하는 게 목표다. 7분33초 후에는 탑재체를 사출한다. 성공적으로 임무가 완수되면 한국 민간 기업으로서는 처음으로 고객 위성을 지구 저궤도에 투입하게 된다.

이노스페이스는 발사 과정을 유튜브로 생중계할 예정이다.

김지훈 기자 germany@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
쿠팡 “해킹 손해는 회사 책임 없다” 논란 약관, 결국 삭제
‘9세 6개월’에 입단한 바둑 천재…조훈현 최연소 기록 깼다
입짧은햇님, ‘주사이모’ 파장에 활동 중단…“의사라 믿었다”
중상위층 중심 저출산 정책, ‘배제된 사람들’ 낳아
연고대 수시 자연계 최초합격자 절반 등록포기…“의대로 간다”
“자녀 없는 우리 부부에 청년은 자녀”…윤, 성탄 메시지
결국 탈 난 창고형 약국… 마약류·의약품 오남용 우려에 제동
“헬조선 탈출” 日서 직장·배우자 찾는 韓남성 증가…이유는?
국민일보 신문구독