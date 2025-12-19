서울고법, 내란·외환 전담재판부 설치 위해 움직인다
내란·외환죄, 군형법상 반란죄 中 중요사건 대상
2~3개 재판부 증설도 함께 추진
서울고등법원이 윤석열 전 대통령의 내란 혐의 사건 등 ‘국가적 중요사건’을 전담하는 재판부를 만들고 이를 지원하기 위해 형사재판부를 2~3개 늘리는 방안을 추진한다. 향후 서울고법에서 진행될 내란 사건 등의 항소심부터 전담재판부가 담당할 것으로 전망된다.
서울고법은 19일 “2026년도 사무 분담 원칙을 정하는 전체판사회의를 22일 개최하고 2개부 이상 형사부 증부를 의논하겠다”고 밝혔다. 내년부터 전체 형사재판부를 총 16개로 구성하고, 이 중에서 무작위 배당을 통해 내란·외환 사건이 지정된 2~3개 형사항소부를 전담재판부로 지정할 방침이다.
이는 신속한 재판을 위한 전담재판부 예규를 만들어달라는 서울고법의 건의를 대법원이 받아들인 것에 따른 후속 조치다. 대법원 소속 법원행정처는 전날 대법관 행정회의에서 ‘형법상 내란·외환죄와 군형법상 반란죄 가운데 정치·경제·사회적으로 파장이 크고 국민적 관심이 높은 사건’을 국가적 중요사건으로 지정하고, 이를 전담하는 재판부 관련 예규를 제정하기로 결정했다.
전담재판부는 공정성을 담보하기 위해 무작위 배당으로 결정된다. 전담재판부로 지정된 재판부가 기존에 심리하던 사건들은 중요사건의 집중심리를 돕기 위해 원칙적으로 재배당된다. 여기에 배당된 중요사건과 쟁점이 동일하거나 사실관계가 중복되는 사건들도 협의를 거쳐 전담재판부에 배정될 수 있도록 한다.
서울고법은 구체적인 전담재판부 숫자, 구성 절차 및 시기는 전체 판사회의를 토대로 심의를 거쳐 확정할 예정이라고 밝혔다. 다음 달까지 전담재판부의 숫자를 확정한 뒤 법관 정기인사가 이뤄진다.
서울고법 관계자는 “내년 법관정기인사 시 2개 재판부 증원에 필요한 법원 6명의 증원이 이뤄질 것으로 예상된다”며 “모든 전담재판부에 각 재판부 심리를 보좌할 최소 3인 이상의 재판연구원들을 배치할 예정”이라고 밝혔다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사