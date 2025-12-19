‘콜드플레이 공연 불륜’ 캐벗 “실수의 대가가 살해 협박이어야 하느냐”
유명 밴드 콜드플레이 콘서트장 전광판에서 불륜 정황이 포착된 영상으로 전 세계적으로 세간을 시끄럽게 했던 당사자인 크리스틴 캐벗(53)이 처음으로 입을 열였다.
캐벗은 18일(현지시간) 공개된 미 일간 뉴욕타임스(NYT) 인터뷰에서 콜드플레이 콘서트에서 촬영된 영상과 그 여파로 벌어진 논란이 삶에 큰 영향을 미쳤다고 털어놨다.
NYT는 캐벗의 인터뷰를 통해 이 사건이 단순한 사생활 논란을 넘어 소셜미디어 시대의 ‘집단적 공개 망신 주기’ 문제를 드러낸 사례라고 평가했다.
사건은 지난 7월 16일 미국 매사추세츠주 폭스버러에서 열린 콜드플레이 공연에서 발생했다. 캐벗이 당시 재직 중이던 테크기업 아스트로노머의 최고경영자(CEO) 앤디 바이런과 함께 키스캠 화면에 포착된 영상이 틱톡을 통해 확산되며 며칠 만에 조회 수 1억회를 넘겼다. 영상이 퍼지자 캐벗은 불륜 여성이라는 낙인과 함께 거센 비난에 직면했다.
NYT에 따르면 캐벗은 이후 ‘음탕한 여자’, ‘가정 파괴자’ 등의 표현으로 공격받았고 외모와 신체에 대한 조롱까지 감내해야 했다. 캐벗은 개인정보가 유출되며 하루 수백 통의 전화가 걸려왔고, 수십 건의 살해 협박도 받았다고 했다. 집 앞에는 파파라치가 상주했고, 아이들은 어머니와 함께 있는 것을 꺼릴 정도로 충격을 받았다고 한다.
캐벗은 “그날 밤 술을 마시고 상사와 부적절하게 행동한 것은 분명한 잘못”이라며 “나는 책임을 지고 커리어를 포기했다”고 말했다. 그는 인사 책임자라는 직책의 무게를 인정하면서도 “실수의 대가가 공개적 모욕과 생명의 위협이어야 하는지는 묻고 싶다”고 했다.
NYT는 이 사건에서 상대자 앤디 바이런 역시 비판을 받았지만, 비난의 초점과 강도는 여성인 캐벗에게 훨씬 더 집중됐다고 지적했다. 인터넷 문화 연구자인 코넬대 브룩 더피 교수는 “불륜 스캔들은 여성을 해부하듯 분석하는 오래된 관행과 맞닿아 있다”며 “현대의 마녀사냥과 다르지 않다”고 평가했다.
캐벗은 “가장 잔인했던 비난의 상당수가 여성에게서 나왔다”며 “우리가 서로를 깎아내리며 스스로를 더 억압하고 있다”고 말했다. 그는 “실수는 누구나 한다”며 “이 사건이 분노와 조롱이 아닌, 경계와 공감의 문제로 논의되길 바란다”고 밝혔다.
