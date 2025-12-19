시사 전체기사

檢, ‘입점 청탁 대가로 금품수수’ 기업은행 전 부행장 구속기소

입력:2025-12-19 11:26
공유하기
글자 크기 조정

1억여원 인테리어 비용 대납·골프 등 접대 받은 혐의
‘은행원 출신 부동산 업자’ 공여자도 불구속 기소

서울중앙지검 청사 모습. 국민일보DB

검찰이 신축 건물에 은행 지점을 입점시켜준 대가로 금품과 접대를 받은 기업은행 전 부행장을 구속 상태로 재판에 넘겼다. 지점 입점을 청탁하고 금품을 제공한 은행원 출신 부동산 시행업자도 불구속 기소됐다.

서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 이희찬)는 19일 기업은행 전 부행장 A씨를 부정처사후수뢰 및 뇌물수수 혐의로 구속기소했다고 밝혔다. 기업은행원 출신 부동산 시행업자인 B씨는 뇌물공여 등 혐의로 불구속 기소됐다.

A씨는 2021~2022년 B씨로부터 “인천의 한 공단 지역 신축 건물에 기업은행 지점을 입점시켜 달라”는 청탁을 받고 그 대가로 금품 등을 수수한 혐의를 받는다. A씨는 은행 실무담당자와 관련 위원회 위원들이 지점 과밀, 위치 부적합 등을 이유로 반대했음에도 불구하고 지점을 입점시켜준 뒤 그 대가로 1억1000여만원 상당 아파트 인테리어 비용을 대납받은 것으로 조사됐다. 또 2021년에는 170여만원 상당의 골프와 식사 접대를 받은 혐의도 있다.

공여자인 B씨는 기업은행 불법대출과 관련해 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 지난 7월 1일 구속기소돼서 재판을 받고 있다. 검찰은 이미 구속 상태인 B씨에 대해선 뇌물공여 등 혐의를 적용해 불구속 기소했다.

양한주 기자 1week@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
곽도원, 음주운전 3년 만에 복귀 선언… “삶으로 증명”
美, 비즈니스 항공기 추락 사고…유명 카레이서 일가족 몰살
쿠팡 “해킹 손해는 회사 책임 없다” 논란 약관, 결국 삭제
[속보] 배우 윤석화 뇌종양 투병 중 별세…향년 69세
입짧은햇님, ‘주사이모’ 파장에 활동 중단…“의사라 믿었다”
담배꽁초로 화상까지…지적장애인 집단 폭행한 10대들
지적장애 이웃에게 소처럼 쟁기 매달아 밭 갈게 한 70대 집유
“내 강아지 학대했지…” 흉기 찌른 중국인 긴급체포
국민일보 신문구독