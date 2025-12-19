檢, ‘입점 청탁 대가로 금품수수’ 기업은행 전 부행장 구속기소

1억여원 인테리어 비용 대납·골프 등 접대 받은 혐의

‘은행원 출신 부동산 업자’ 공여자도 불구속 기소

검찰이 신축 건물에 은행 지점을 입점시켜준 대가로 금품과 접대를 받은 기업은행 전 부행장을 구속 상태로 재판에 넘겼다. 지점 입점을 청탁하고 금품을 제공한 은행원 출신 부동산 시행업자도 불구속 기소됐다.



서울중앙지검 반부패수사1부(부장검사 이희찬)는 19일 기업은행 전 부행장 A씨를 부정처사후수뢰 및 뇌물수수 혐의로 구속기소했다고 밝혔다. 기업은행원 출신 부동산 시행업자인 B씨는 뇌물공여 등 혐의로 불구속 기소됐다.



A씨는 2021~2022년 B씨로부터 “인천의 한 공단 지역 신축 건물에 기업은행 지점을 입점시켜 달라”는 청탁을 받고 그 대가로 금품 등을 수수한 혐의를 받는다. A씨는 은행 실무담당자와 관련 위원회 위원들이 지점 과밀, 위치 부적합 등을 이유로 반대했음에도 불구하고 지점을 입점시켜준 뒤 그 대가로 1억1000여만원 상당 아파트 인테리어 비용을 대납받은 것으로 조사됐다. 또 2021년에는 170여만원 상당의 골프와 식사 접대를 받은 혐의도 있다.



공여자인 B씨는 기업은행 불법대출과 관련해 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 지난 7월 1일 구속기소돼서 재판을 받고 있다. 검찰은 이미 구속 상태인 B씨에 대해선 뇌물공여 등 혐의를 적용해 불구속 기소했다.



