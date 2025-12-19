부산서 한–루마니아 수교 35주년 기념 클래식 콘서트

35년 외교, 음악으로 되새긴 우정과 연대

서울 이어 부산까지… 문화 외교 무대 확장

루마니아 전통·클래식 어우러진 기념 공연

루마니아 트란실바니아 브라쇼브 국립대학교 음악대학 소속 연주자들이 18일 부산 F1963 금난새 뮤직센터에서 열린 ‘한–루마니아 수교 35주년 기념 클래식 콘서트’에서 공연을 펼치고 있다. /루마니아 명예영사관 제공

부산에서 대한민국과 루마니아 수교 35주년을 기념하는 클래식 음악 콘서트가 열리면서, 양국이 지난 35년간 쌓아온 우정과 협력을 문화로 되새겼다. 외교와 정치의 언어를 넘어 예술로 관계의 깊이를 확인한 자리로 평가된다.



주한 루마니아 대사관과 주부산 루마니아 명예영사관은 지난 18일 부산 F1963 금난새 뮤직센터에서 ‘루마니아 국경일 및 한–루마니아 수교 35주년 기념 클래식 음악 콘서트’를 개최했다고 19일 밝혔다. 이번 행사는 수교 35주년이라는 외교적 이정표를 문화 행사로 풀어낸 공식 기념행사다.



세챠르 아르메아뉴 주한 루마니아 대사가 18일 부산 F1963 금난새 뮤직센터에서 열린 한–루마니아 수교 35주년 기념 클래식 콘서트에서 인사말을 하고 있다. /루마니아 명예영사관 제공

콘서트는 세챠르 아르메아뉴 주한 루마니아 대사의 개회사로 시작됐다. 이어 이헌승 국회의원은 21대 국회 국방위원회 위원장 자격으로 루마니아를 방문한 경험을 언급하며, 한–루마니아 관계의 의미를 강조했다.



무대에는 루마니아 트란실바니아 브라쇼브 국립대학교 음악대학 소속 연주자들로 구성된 앙상블이 올랐다. 바이올린과 피아노, 색소폰, 팬플루트, 보컬이 어우러진 연주는 루마니아 전통 음악과 클래식, 민속적 요소를 함께 담아내며 관객들에게 루마니아 음악의 정서와 생동감을 전달했다.



주한 루마니아 대사관과 주부산 루마니아 명예영사관 관계자, 연주자들이 18일 부산 F1963 금난새 뮤직센터에서 열린 한–루마니아 수교 35주년 기념 클래식 콘서트를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. /루마니아 명예영사관 제공

이번 공연은 단순한 문화 교류를 넘어, 음악을 통해 양국이 쌓아온 신뢰와 연대를 확인하는 장으로 마련됐다. 특히 수도권이 아닌 부산에서 열린 외교 문화 행사라는 점에서, 지역을 기반으로 한 국제 문화 교류의 가능성을 보여줬다는 평가가 나온다.



이병승 주부산 루마니아 명예영사는 “이번 음악회는 수교 35주년이라는 시간을 기념하는 데 그치지 않고, 그 시간 속에 축적된 신뢰와 우정을 문화와 예술로 되새기는 자리”라며 “앞으로도 한–루마니아 간 문화 교류와 협력이 더 확대되기를 기대한다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



