다카이치, 中·日갈등 속 내년 봄 美서 트럼프와 회담 추진
다카이치 사나에 일본 총리가 ‘대만 유사시 개입’ 발언으로 중국과 첨예한 갈등을 겪고 있는 가운 내년 봄 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 여는 방안을 조율 중이라고 밝혔다.
19일 마이니치 신문 등에 따르면 다카이치 내년 봄쯤 미국을 방문해 트럼프 대통령과 정상회담을 열 것을 검토하고 있는 중이라고 말했다.
중‧일 관계가 악화 일로를 걷는 가운데 트럼프 대통령의 4월 중국 방문을 염두에 두고 동맹국인 미국을 찾아 미일 동맹의 굳건함을 과시하려는 의도로 보인다.
트럼프 대통령은 중국군 함재기의 일본 자위대 전투기 대상 ‘레이더 조준’ 사건 이후에도 일본을 일방적으로 지지하지 않고 중·일 갈등에 적절히 거리를 두며 사실상의 중립외교를 펼쳐왔다.
마이니치는 다카이치 총리의 미국 방문 시기가 구체적으로 언제인지는 언급하지 않았다. 다카이치 총리는 이른 시점에 미국을 찾아 트럼프 대통령으로부터 일본에 우호적인 발언을 끌어내려 할 것으로 전망된다.
다만 지난달 하순 다카이치 총리와의 통화에서 중·일 갈등이 완화될 필요성이 있다고 언급한 트럼프 대통령이 일본 측이 원하는 입장 표명을 적극적으로 드러내지 않을 것으로 분석된다.
다카이치 총리는 앞서 지난 17일 기자회견에서 “트럼프 대통령과 되도록 조기에 회담하고자 한다”고 말한 바 있다.
마이니치는 “다카이치 총리 측은 국제회의를 계기로 한 회담이 아니라 양국 간 방문 형태로 경제, 안보 등 폭넓은 분야의 협력을 논의하고자 한다”고 전했다.
또 미일 무역 협상 당시 약속한 일본의 5500억달러(약 813조원) 대미 투자 추진, 중국 희토류 등 주요 광물의 공급망 다변화도 회담 의제로 다뤄질 것으로 보인다고 마이니치는 전했다.
