정청래 “대법원 전담재판부 예규? 이제 와서 뭐 하는 짓이냐”
민주당, 오는 23일 본회의 상정 방침 고수
정청래 더불어민주당 대표가 대법원의 전담재판부 설치에 관한 예규 제정을 ‘소동’이자 ‘뒷북 꼼수 조치’라고 규정하며 사법부를 강도 높게 비판했다.
정 대표는 19일 당 최고위원회의에서 대법원의 전담재판부 설치 및 심리 절차에 관한 예규 제정에 대해 “이제 와서 뭐 하는 짓이냐”며 “‘조희대 사법부스럽다’라는 생각이 든다”고 비판했다.
이어 “지금까지는 내란 청산에 아무런 의지를 보이지 않다가 아니 훼방만 하다가 뒤늦게 시늉만 하는 조희대 사법부의 행태는 국민 기만, 국민 우롱에 지나지 않다”며 “이제 와서 법이 통과되려고 하니까 예규 소동을 벌이느냐. 오히려 내란·외환재판부 설치 특별법 제정이 왜 필요한지를 더 극명하게 증명하는 사법부의 현주소”라고 지적했다.
정 대표는 “대법원 예규는 예규일 뿐이다. 언제든지 변경 가능하다”며 “시행령보다 한참 낮은 단계인 예규로 민주당의 내란전담재판부 설치법을 막겠다는 꼼수에 속을 국민은 없습니다. 예규와 법이 비슷한 취지라면 아예 안정적으로 법으로 못 박는 것이 중요하다”고 강조했다. 그러면서 “조희대 사법부는 이제 국회에서 추진하려고 하는 내란전담재판부에 대해서 찬성했으니 더 이상 반대하는 일이 없기를 바란다”고 덧붙였다.
민주당은 오는 23일 국회 본회의를 열어 내란전담재판부 설치법 표결을 시도할 예정이다. 국민의힘의 필리버스터(무제한 토론)가 예상되지만, 다음 날인 24일 표결로 필리버스터를 강제 종료한 뒤, 법안 표결이 이뤄질 것으로 예상된다.
김판 기자 pan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사