‘연극계 대모’ 배우 윤석화, 뇌종양 투병 끝 별세
1세대 연극 배우 윤석화씨가 뇌종양 투병 끝에 69세를 일기로 19일 별세했다.
연극계에 따르면 고인은 이날 오전 9시54분 서울 신촌세브란스병원에서 유족과 측근들이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다. 2022년 7월 연극 ‘햄릿’ 무대에 올랐던 그는 그해 10월 악성 뇌종양 수술을 받고 투병해 왔다. 투병 사실 공개 이후 2023년 연극 ‘토카타’에 5분가량 우정 출연한 것이 마지막 무대가 됐다.
1956년 서울에서 태어난 고인은 1975년 연극 ‘꿀맛’으로 데뷔해 ‘신의 아그네스’ ‘햄릿’ ‘딸에게 보내는 편지’ 등 다수 작품에 출연했다. 선배 손숙, 박정자와 함께 초창기 연극계를 이끈 여성 스타 배우였다. 연극 외에도 뮤지컬 ‘아가씨와 건달들’ ‘명성황후’와 드라마 ‘우리가 만난 기적’ 등 장르를 넘나들며 활발한 활동을 펼쳤다.
제작자 겸 연출가로도 활약했다. 2002년 서울 대학로에 소극장 ‘정미소’를 개관해 ‘19 그리고 80’ ‘위트’ 등 실험적 연극을 선보였다. 뮤지컬 ‘토요일 밤의 열기’를 연출했으며, 그가 제작에 참여한 뮤지컬 ‘톱 해트’는 영국 로렌스 올리비에상을 받았다. 1995년 종합엔터테인먼트사 돌꽃컴퍼니를 설립해 만화영화 ‘홍길동 95’를 제작했다. 1999년에는 경영난을 겪던 공연예술계 월간지 객석을 인수해 발행인으로 활동했다.
백상예술대상 여자연기상을 네 차례 받았으며 동아연극상, 서울연극제, 이해랑 연극상 등을 수상했다. 2005년 대통령 표창과 2009년 연극·무용 부문 대한민국문화예술상을 받았다. 아들과 딸을 입양한 고인은 입양기금 마련을 위한 자선 콘서트를 꾸준히 개최하는 등 입양문화 개선에도 앞장섰다.
빈소는 서울 신촌세브란스병원 장례식장에 마련된다. 유족으로는 남편 김석기 전 중앙종합금융 대표와 아들, 딸이 있다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
