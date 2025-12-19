‘사단법인 이육사’ 창립…학술·교육·문화로 독립운동 정신 잇는다

12월 20일 국회의원회관서 창립총회… 문재인 전 대통령 명예추진위원장

학술·교육·문화사업 통해 이육사 정신의 대중적 확산 추진

독립운동가 이육사(사진)의 나라사랑 정신을 기리는 '사단법인 이육사'가 창립한다.

김영배 김준혁 복기왕 서영교 이광희 천준호 국회의원이 뜻을 모았다.

창립총회 행사는 그룹 신화 멤버인 가수 김동완과 고혜진 아나운서가 진행을 맡는다.