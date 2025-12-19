‘사단법인 이육사’ 창립…학술·교육·문화로 독립운동 정신 잇는다
12월 20일 국회의원회관서 창립총회… 문재인 전 대통령 명예추진위원장
학술·교육·문화사업 통해 이육사 정신의 대중적 확산 추진
독립운동가이자 민족 시인 이육사(1904~1944) 선생의 정신을 계승하기 위한 ‘사단법인 이육사’가 오는 20일 오후 2시 서울 여의도 국회 의원회관 제2세미나실에서 창립총회를 연다.
사단법인 이육사는 이육사 선생의 독립운동과 민족정신, 그리고 시인으로서의 업적을 학술·교육·문화사업을 통해 널리 알리자는 취지로 설립됐다. 향후 청소년을 중심으로 이육사의 나라사랑 정신을 전하고, 우리 역사와 문화를 존중하며 계승하는 활동을 펼칠 계획이다.
문재인 전 대통령이 명예추진위원장을 맡았으며, 상임고문으로는 김상근 목사(전 KBS 이사장)와 이육사 선생의 딸 이옥비 여사가 함께 한다. 공민배 전 창원시장, 김부겸 전 국무총리, 손병희 이육사문학관 관장, 최교진 교육부장관은 고문으로 참여한다. 이해학(성남 주민교회 원로) 목사는 상임준비위원장을 맡았다. 공동준비위원장에는 김영배 김준혁 복기왕 서영교 이광희 천준호 국회의원이 뜻을 모았다.
창립총회 행사는 그룹 신화 멤버인 가수 김동완과 고혜진 아나운서가 진행을 맡는다. 홍보대사로는 김동완을 비롯해 배우 김형범, 개그맨 노정렬, 음악감독 노현석, 배우 박철민이 참여한다.
