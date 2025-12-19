받는 날이 아닌 만드는 밤…가평 아이들의 산타 소원상점

[초록우산 산타원정대 2025] 산타의 이야기, 내 곁에 산타!

가평지역 아이들 위한 초록우산 경기북부지역본부 산타원정대

초록우산은 추운 겨울 산타의 선물을 기다리는 아이들에게 행복한 크리스마스를 선물하자는 취지로 2007년부터 연말 대표 캠페인 ‘산타원정대’를 운영하고 있다.



국민일보와 초록우산 경기북부지역본부는 연말을 맞아 우리 사회 곳곳에서 아이들의 곁을 지키며 희망을 전하는 ‘현실 산타’들의 이야기를 조명하는 공동기획 캠페인 ‘산타의 이야기, 내 곁에 산타!’를 진행한다.



이번 캠페인은 연말 나눔의 의미를 되새기고 후원자·자원봉사자·수혜 아동 등 평범한 이웃들이 만들어가는 따뜻한 이야기를 통해 나눔 문화 확산을 이끌기 위해 마련됐다.



눈에 보이지 않지만 아이들의 삶에 변화를 만들어가는 이들의 진심을 담아 “누구나 누군가의 산타가 될 수 있다”는 메시지를 전한다.



가평군으로 산타원정대를 떠난 초록우산 경기북부지역본부 직원들. 초록우산 제공

초록우산 경기북부지역본부 산타원정대가 한수원㈜ 청평양수발전소와 함께 가평 지역 아이들에게 잊지 못할 겨울밤을 선물했다.

누군가 준비해준 무대를 바라보는 하루가 아니라, 아이들 스스로 무대에 올라 자신의 시간을 만들어간 밤이었다. 선물을 전하는 손길과 아이들의 용기가 만나, 크리스마스의 의미를 다시 묻는 장면들이 곳곳에서 펼쳐졌다.

가평군 지역아동센터 아이들이 무대를 준비하는 친구들을 위해 박수와 응원을 하는 모습. 초록우산 제공