민주당 반대하는 ‘통일교 특검’, 찬성 62% vs 반대 22%
한국갤럽 여론조사 결과
민주당 지지층서 찬성 67% 의견 더 우세
통일교의 정치권 로비 정황에 대해 특검 도입이 필요하다는 의견이 압도적인 것으로 나타났다. 여당 지도부는 야당의 ‘통일교 특검’ 도입 주장을 정치공세로 규정하고 반대하고 있지만, 정작 여당 지지층에서도 찬성 의견이 우세한 것으로 나타났다.
한국갤럽이 지난 16~18일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 ‘통일교 특검 도입’에 대한 의결을 물은 결과, 응답자의 62%가 특검 도입이 필요하다고 답한 것으로 나타났다. 필요 없다는 응답은 22%에 불과했다.
특히 민주당 지지층 내에서도 특검 도입 찬성이 67%에 달하는 것으로 조사됐다. 지역과 성별, 연령대를 가리지 않고 모든 계층에서 찬성 여론이 우세했다. 한국갤럽은 “대부분 응답자 특성에서 특검 도입론에 무게 실렸다”고 설명했다.
이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원이 인터뷰하는 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 10.8%였다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
민주당 지도부는 통일교 리스크가 정치적 이슈로 확산하는 것을 차단하는 데 주력하고 있다. 정청래 민주당 대표는 최근 비공개회의에서 “국민의힘의 통일교 특검 주장은 절대 수용 불가하고 일고의 가치도 없다”는 뜻을 분명히 밝힌 것으로 전해졌다. 김병기 원내대표도 기자들과 만나 “통일교 의혹의 경우 윤영호(전 통일교 세계본부장)가 말을 바꾸고 있어 실체가 없다. 통일교 의혹은 경찰에서 먼저 수사한 뒤 미진하면 그때 특검 얘기를 해야 한다”고 언급한 바 있다.
반면 국민의힘과 개혁신당은 통일교 특검법 공동 발의에 의견을 모으고 특검법안 발의를 준비하고 있다.
김판 기자 pan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사