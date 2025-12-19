경기북부 음주운전 일제 단속…면허취소 5명 등 13건 적발
연말연시 음주운전 근절을 위해 경기북부경찰청이 대대적인 일제 단속을 벌여 2시간 만에 13명을 적발했다.
경기북부경찰청은 지난 18일 오후 9시부터 11시까지 2시간 동안 관내 13개 경찰서와 고속도로순찰대가 참여한 가운데 음주운전 일제 단속을 실시해 총 13건의 음주운전을 적발했다고 19일 밝혔다.
이번 단속에는 경찰 157명과 순찰차 37대가 투입됐으며, 식당과 유흥가 주변, 고속도로 나들목 등 주요 도로를 중심으로 집중 단속이 이뤄졌다.
적발된 운전자 13명 가운데 혈중알코올농도 0.08% 이상으로 면허 취소 대상자는 5명, 0.03% 이상 0.08% 미만으로 면허 정지 대상자는 8명이었다. 이 중 가장 높은 혈중알코올농도는 0.253%로 확인됐다.
이번 단속은 연말연시 각종 모임 증가로 음주운전에 대한 경각심이 느슨해질 수 있다는 판단에 따라 경기북부경찰청 주관으로 기동대와 지역경찰 등 가용 인력을 총동원해 진행됐다.
경기북부경찰청은 12월 1일부터 내년 1월 31일까지를 연말연시 음주운전 특별단속 기간으로 정하고, 주야간 구분 없는 상시 단속을 이어갈 방침이다. 특히 음주운전 적발 시 운전자뿐 아니라 동승자의 방조 행위에 대해서도 처벌을 병행하는 등 음주운전 근절에 수사 역량을 집중할 계획이다.
경기북부경찰청 관계자는 “음주운전은 중대한 범죄행위라는 인식을 가져야 한다”며 “연말연시 술자리가 있는 경우 대중교통을 이용하거나, 차량을 이용했다면 반드시 대리운전을 활용하는 등 음주운전 예방에 적극 동참해 달라”고 당부했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
