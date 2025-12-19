“김상식 매직”…베트남, 사상 첫 메이저대회 ‘3관왕’ 달성
김상식 감독이 이끄는 베트남 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 동남아시안(SEA) 게임 우승을 차지하며 메이저 대회 3회 연속 우승이라는 새역사를 썼다.
베트남 U-23 대표팀은 18일(한국시간) 태국 방콕 라자망갈라 스타디움에서 열린 태국과의 2025 SEA 게임 남자 축구 결승전에서 연장 혈투 끝에 3대 2 역전승을 거뒀다. 2021년 대회 이후 4년 만에 우승컵을 거머쥐었다.
베트남은 이번 대회 조별리그에서 라오스(2-1 승), 말레이시아(2-0 승)를 차례로 제압한 뒤 준결승에서도 필리핀을 상대로 2-0으로 완승하고 결승에 진출했다.
앞서 베트남은 올해 1월 열린 2024 동남아시아 축구선수권대회(미쓰비시컵)과 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십에서 연이어 우승한 바 있다.
지난해 5월 베트남 지휘봉을 잡은 김 감독은 세 대회에서 모두 우승을 지휘한 최초의 사령탑으로 이름을 올렸다. 이는 베트남 축구 영웅으로 불리는 박항서 전 베트남 대표팀 감독도 못 이룬 기록이다.
