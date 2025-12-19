상간자 소송 항소심, 판결을 뒤집은 쟁점

서초 법무법인 마음다해 이상전 이혼전문변호사

항소심에서는 1심 판결이 대법원 판례와 달리 잘못되었다는 점을 강조했다. 변호인은 “원고는 남편이 가출한 이후 약 20년간 남편의 주거지도 모르고, 명절은 물론 남성의 부모 장례식에도 참여하지 않았다. 따라서 혼인은 2003년에 이미 파탄된 것이 명백하다”며 의뢰인에게 고의나 과실이 없음을 입증했다.