쇠창살 둘러친 중국어선 2척 해경에 나포…정선 명령 불응

입력:2025-12-19 10:27
신안 해상서 무허가 어업활동

쇠창살을 두른 중국어선. 목포해양경찰서 제공

배 외부에 쇠창살을 둘러치고 대한민국 배타적경제수역(EEZ)에서 무허가 어업활동을 한 중국어선 2척이 해경에 나포됐다.

19일 목포해양경찰서에 따르면 전날 오후 1시쯤 전남 신안군 가거도 북서쪽 약 78㎞ 해상에서 허가 없이 조업하고 해경의 정선 명령에 불응한 혐의로 302t급 중국어선 주선 A호와 종선 B호 등 2척이 해경에 나포됐다.

나포된 중국어선은 해경의 등선을 방해하기 위해 배 외관에 쇠창살을 두른 채 정선 명령에 불응하고 도주하다 목포해경 3015함 검색팀의 추격 끝에 나포됐다.

이들 어선은 허가받지 않은 채 지난 17일 오후 8시쯤부터 대한민국 배타적경제수역인 신안군 홍도 북서쪽 37㎞ 해상에서 그물을 투망한 후 종선과 함께 끄는 방식으로 조업해 정어리 등 잡어 2000㎏을 포획한 것으로 확인됐다.

해경은 이들 어선을 목포해경 전용부두로 압송해 경제수역어업주권법상 무허가 어업활동 및 정선 명령 불응 혐의로 조사 중이다.

목포=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

