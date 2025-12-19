쿠팡 “해킹 손해는 회사 책임 없다” 논란 약관, 결국 삭제
쿠팡이 해킹 등 불법 접속에 따른 손해에 대해서는 회사가 책임지지 않는다는 면책 조항을 이용약관에서 삭제하기로 했다. 개인정보보호위원회 개선 권고에 따른 조치다.
19일 업계에 따르면 쿠팡은 이용약관 제38조 7항에서 ‘해킹·불법 접속으로 인한 손해는 책임지지 않는다’는 내용을 삭제한다는 공지를 전날 홈페이지에 게시했다. 시행은 오는 26일부터다.
기존에는 “회사는 서버에 대한 제3자의 모든 불법적인 접속 또는 서버의 불법적인 이용으로부터 발생하는 손해, 제3자의 불법적인 행위를 방지하거나 예방하는 과정에서 발생하는 손해 및 제3자가 회사의 서비스를 이용하여 불법적으로 전송, 유포하거나 또는 전송, 유포되도록 한 모든 바이러스, 스파이웨어 및 기타 악성 프로그램으로 인한 손해에 관하여 책임지지 않는다”라고 명시했다.
개인정보보호 책무 관련한 근거 조항도 보강했다. 기존에는 기타 사항에 대해서는 회사의 자체 개인정보 처리방침에 따른다고 했으나, 개정을 통해 “개인정보 처리 절차 및 기준과 개인정보 관리, 고의·과실에 대한 입증 책임 등을 개인정보 보호법 및 회사가 마련한 개인정보 처리방침에 따른다”고 밝혔다.
또 앞으로 약관 개정 내용이 소비자에게 불리하거나 중대한 사항일 경우, 기존처럼 적용 7일 전부터 쿠팡 앱이나 웹사이트에 공지하는 것 외에도 적용일자 30일 이전까지 전자우편(E-mail)이나 SMS, 전화, 팩스 등을 통해 회원에게 개별적으로 직접 알리는 내용을 약관에 신설했다.
쿠팡은 지난해 11월 ‘회사는 서버에 대한 제3자의 모든 불법적인 접속 또는 서버의 불법적인 이용으로부터 발생하는 손해(중략)에 관하여 책임을 지지 않는다’는 내용의 조항을 삽입해 논란이 일었다.
쿠팡 측은 ‘일반적으로 통용되는 면책 문구로서 약관 일원화 작업 과정에서 타 약관에 있던 내용을 추가한 것’이라고 밝혔지만, 다른 e커머스 사업자들 가운데서 쿠팡과 같은 포괄적 면책 조항을 둔 곳은 없어 논란이 불거졌다.
또 해당 면책 조항이 이용자에게 불리하게 작용할 수 있는 내용임에도, 쿠팡이 30일 전이 아닌 7일 전에 약관 변경 공지를 한 점이 수면 위로 드러났다.
이에 개인정보보호위원회는 지난 10일 탈퇴절차를 간소화하고 제3자의 불법접속 손해면책조항을 개선하라고 요구했다.
