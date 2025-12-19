시사 전체기사

美, 비즈니스 항공기 추락 사고…유명 카레이서 일가족 몰살

입력:2025-12-19 10:23
미국 동부 노스캐롤라이나주 한 공항에서 영리적 목적으로 운영되는 상용(商用) 항공기가 추락해 전직 유명 자동차경주 선수 일가족 등 7명이 18일(현지시간) 사망했다.

AP통신 등에 따르면 ‘세스나(Cessna) C550’ 모델의 상용 항공기가 미 동부시간 오전 10시20분쯤 노스캐롤라이나주 대도시 샬럿에서 북쪽으로 약 72㎞ 떨어진 스테이츠빌 공항에 착륙하던 중 추락했다.

이 사고로 조종사 포함 7명이 사망했다. 사망자 중에는 전미 자동차경주대회(NASCAR·나스카)에서 다수의 우승 경력을 가진 전직 카레이서 그래그 비플(향년 55세)과 그의 직계 가족 구성원들이 포함됐다. 비플은 나스카 세 개 시리즈에서 50승 이상을 거둔 인물이다.

이날 오전 10시7분 스테이츠빌 공항 활주로에서 이륙한 사고기는 약 8㎞가량 비행했다가 급하게 좌측으로 방향을 틀었다. 이후 스테이츠빌공항으로 회항한 뒤 착륙을 시도하는 과정에서 사고를 당한 것으로 파악됐다.

존 퍼거슨 공항 책임자는 사고가 활주로 끝에서 발생했다고 밝혔다.

현재 공항은 폐쇄된 상태다. 연방항공청(FAA) 등 미국 정부 당국이 사고 원인 등을 조사하고 있다. 해당 공항 관제탑이 없는 소형 공항으로 ‘포춘 500기업’(포춘지 선정 미국 내 500대 기업)과 몇몇 나스카 팀을 위한 공항 인프라를 제공해왔다.

사고가 난 항공기는 이번 사고로 사망한 비플이 운영하는 회사에 등록돼 있었다.

이가현 기자 hyun@kmib.co.kr

