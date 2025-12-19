[속보] 전재수, 첫 경찰 출석… “불법적 통일교 금품수수 없어”
경찰, ‘윤영호 지목 3명’ 중 첫 소환조사
전재수 “한일해저터널은 부산 미래 팔아먹는 것”
통일교로부터 금품을 받았다는 의혹을 받는 전재수 전 해양수산부 장관이 19일 첫 경찰 조사를 받기 위해 출석했다.
전 전 장관은 이날 서울 서대문구 경찰청 청사 앞에서 기자들과 만나 “통일교로부터 그 어떤 불법적인 금품 수수가 없었다”며 혐의를 강력히 부인했다. 이어 “최근 통일교 문제 때문에 세상이 시끄럽다. 그 중심에 제가 서있다는 것만으로도 국민들께 대단히 죄송하다”고 덧붙였다.
그는 “한일해저터널에 대한 청탁 대가로 현금 2000만원과 시계 한 점을 받았다고 얘기하는데 명백히 사실이 아니다”며 “한일해저터널은 부산의 미래를 팔아먹는 것이고 일본이 전적으로 이익을 보는 구조”라고 말했다. 그러면서 “(한일해저터널은) 제가 반대를 해왔던 것이고 이것은 저의 정치적 신념“이라고 강조했다.
전 전 장관은 “정치적 험지라고 하는 부산에서 세 번 떨어지고 네 번만에 당선이 됐다”며 “그런 제가 현금 2000만원과 시계 한 점으로 고단한 인내의 시간을 바꿨다는 게 말이 되나. 차라리 현금 200억과 시계 100점이라고 해야 최소한의 개연성이라도 있을 것 아니겠느냐”고 밝혔다.
경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 이날 오전 10시 전 전 장관을 피의자 신분으로 소환했다. 경찰은 지난 15일 전 전 장관의 국회의원 회관 사무실과 지역구 사무실, 해양수산부 장관실, 주거지 등을 압수수색했다. 압수수색 영장에는 현금 2000만원과 1000만원 상당 명품시계 1점을 받았다는 혐의가 적시된 것으로 파악됐다.
경찰은 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 전 전 장관을 포함해 임종성 전 민주당 의원, 김규환 대한석탄공사 사장(전 미래통합당 의원) 등에 대한 수사를 진행 중이다. 전 전 장관에 대한 조사는 이들 중 첫 번째 소환조사다. 경찰은 추후 나머지 피의자들에 대한 소환조사도 진행할 것으로 전망된다.
양한주 기자 1week@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사