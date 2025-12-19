광주서 음주운전 20대 잇단 사고…음주 측정 거부도
도시철도 공사현장에 돌진
광주에서 만취상태로 운전을 하다 사고를 낸 20대들이 잇따라 경찰에 붙잡혔다.
광주 북부경찰서는 19일 오전 3시23분쯤 광주 북구 삼각동 고려고등학교 앞 인근 도로에서 음주운전을 하다 사고를 낸 혐의(도로교통법상 음주운전)로 20대 A씨를 불구속 입건해 조사중이다.
A씨는 자신의 승용차를 몰다 교통시설물을 들이받고 도시철도 공사현장으로 안으로 돌진했다가 멈춰 섰다. 그는 사고를 목격한 시민의 신고로 경찰에 붙잡혔다.
A씨의 혈중알코올농도 면허취소 수치로 확인됐다.
앞서 같은날 0시30분쯤 광주 북구 임동 무등경기장 인근 도로에서는 20대 B씨가 몰던 차량이 유운교를 들이받았다.
사고 현장을 목격한 시민이 경찰에 신고했고, B씨는 경찰의 음주 측정 요구를 3차례 거부해 현행범으로 체포됐다.
경찰은 A씨와 B씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사중이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
