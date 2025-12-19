곽도원, 음주운전 3년 만에 복귀 선언… “삶으로 증명”
음주운전으로 활동을 중단한 배우 곽도원(52)이 3년간의 자숙 끝에 복귀를 선언했다.
곽도원은 19일 입장문을 내고 “이 글을 쓰기까지 오랜 시간이 걸렸다. 두려움도 있었고, 부끄러움도 컸고, 내 잘못 앞에서 어떤 말도 쉽게 꺼낼 수 없었다”면서 “나의 잘못으로 인해 상처받고 실망하셨을 모든 분께 다시 한번 깊이 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.
그는 “2022년 음주운전이라는 중대한 잘못을 저질렀다, 그로 인해 상처받고 실망하셨을 모든 분께 진심으로 사과드린다”며 “이후 나 자신을 돌아보며, 사람들 앞에 설 자격이 있는지 스스로에게 수없이 묻는 시간을 보내왔다”고 돌이켰다.
이어 “지난 시간 동안 세상이 조용해진 자리에서, 연기 이전에 한 사람으로서 어떤 태도로 살아야 하는지를 깊이 고민했다”면서 “당연하게 여기며 살아왔던 모든 것들이 결코 당연한 것이 아니었음을 이제야 깨달았다”고 말했다.
그러면서 “그 사이 공개된 작품들과 최근 방송을 시작한 드라마를 지켜보며 많은 생각을 했다. 보다 이른 시기에 잘못에 대해 사과하지 못하고, 입장을 전할 시기를 놓친 점에 대해서도 진심으로 죄송하게 생각한다”고 했다.
곽도원은 “앞으로의 활동에 앞서, 그동안 보여드리지 못했던 책임 있는 모습을 차근차근 행동으로 증명해 나가고자 한다”며 “빠르게 용서를 구하려 하지 않겠다. 말이 아닌 삶으로 증명하겠다”고 말했다.
곽도원은 2022년 9월 거주 중이던 제주도 애월읍에서 음주 상태로 운전을 하다 신호 대기 중 잠들어 경찰에 적발됐다. 그가 출연한 영화 ‘소방관’은 촬영 4년 만인 지난해 12월에 개봉했으며, 그가 과거 촬영한 티빙 드라마 ‘빌런즈’는 3년 만인 전날 공개됐다. 그는 지난 10월 연극 ‘욕망이라는 이름의 전차’로 무대에 올랐다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
