입짧은햇님, ‘주사이모’ 파장에 활동 중단…“의사라 믿었다”
구독자 176만명을 보유한 유명 먹방(먹는방송) 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경)이 이른바 ‘주사 이모’로 불리는 이모씨에게 무면허 진료를 받았다고 인정하며 활동 중단을 선언했다.
입짧은햇님은 19일 자신의 유튜브에 입장문을 내고 “현재 진행 중인 모든 프로그램에서 하차하고 예정했던 모든 활동을 중단하기로 결정했다”며 “심려를 끼친 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
최근 개그우먼 박나래를 중심으로 ‘주사 이모’ 불법 의료행위 논란이 확산하면서 입짧은햇님도 연루됐다는 보도가 나온 지 하루 만에 나온 입장이다.
입짧은햇님은 ‘주사 이모’에게 개인적으로 의료행위를 받았던 건 의사인 줄 알았기 때문이라고 해명했다.
그는 “현재 논란 중인 이씨와는 지인 소개로 서울 강남구의 병원에서 처음 만났기 때문에 의심의 여지 없이 의사라고 믿고 진료를 받았다”며 “이씨가 내 집으로 와 주신 적은 있지만 내가 이씨 집에 간 적은 한 번도 없다”고 말했다.
‘주사 이모’ 의혹이 제기된 지 약 열흘 만에 박나래를 비롯해 그룹 샤이니 멤버 키, 입짧은햇님까지 세 명이 활동을 중단하게 됐다. 세 사람은 tvN 예능 ‘놀라운 토요일’(놀토)에 고정 출연해 왔다.
