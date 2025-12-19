중부새일센터, 디지털 콘텐츠 직업교육 성과

실무 포트폴리오 기반 교육…2040 여성 80% 취업

기업 네트워크 채용 연계형 행사 ‘JUMP’ 현장에서 교육생들이 포트폴리오를 발표하고 있다. 중부새일센터 제공

중부새일센터 교육의 핵심 경쟁력은 ‘보여주기용 디자인 결과물’이 아닌 ‘채용으로 이어지는 포트폴리오’에 있다. 교육생들은 기본 역량을 다진 뒤, 약 1개월간 대학 실무 전문 강사의 밀착 코칭을 통해 기업 프로젝트 수준의 실전 포트폴리오 제작 과정을 집중 이수한다.

취업 성과를 가속화한 또 하나의 축은 중부새일센터의 기업 네트워킹 행사 ‘JUMP’다. 특히 중부새일센터가 주최하는 ‘JUMP’는 수료생이 채용 담당자 앞에서 포트폴리오를 직접 시연·발표하고 1대1 멘토링과 실전 면접을 동시에 진행하는 채용 연계형 행사로, 실제 현장에서 채용이 결정되거나 인턴십으로 연계되는 성과를 낳고 있다.