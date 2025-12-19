중부새일센터, 디지털 콘텐츠 직업교육 성과
실무 포트폴리오 기반 교육…2040 여성 80% 취업
중부여성새로일하기센터(이하 중부새일센터)가 운영한 ‘디지털콘텐츠디자인(그래픽·상세페이지·영상편집) 취업’ 직업교육훈련이 단기 교육을 넘어 채용으로 직결되는 실전형 커리어 회복 프로그램으로 주목받고 있다.
이 과정은 성평등가족부 지원 직업교육으로, 단순 기술 습득이 아닌 채용을 목표로 설계된 실무 포트폴리오 중심 교육을 통해 지역 산업계가 요구하는 즉시 투입형 디지털 콘텐츠 인재 양성에 초점을 맞췄다. 그 결과, 교육생 20명 중 15명이 취업에 성공하며 취업률 80%라는 성과를 기록했다.
취업에 성공한 수료생들은 웹디자이너(6명), 편집디자이너(3명), 미디어콘텐츠디자이너(2명), 영상편집자(1명), 행사기획·마케터(1명) 등 디지털 콘텐츠 산업 전반의 다양한 직무로 진출하며 전문성을 인정받았다.
중부새일센터 교육의 핵심 경쟁력은 ‘보여주기용 디자인 결과물’이 아닌 ‘채용으로 이어지는 포트폴리오’에 있다. 교육생들은 기본 역량을 다진 뒤, 약 1개월간 대학 실무 전문 강사의 밀착 코칭을 통해 기업 프로젝트 수준의 실전 포트폴리오 제작 과정을 집중 이수한다.
이 과정에서 기획–디자인–편집–피드백을 반복하며 기업 실무자가 실제로 평가하는 기준에 맞춘 결과물을 완성한다. 또한 AI 기반 디자인 도구 활용교육을 통해 제작 효율성과 완성도를 동시에 끌어올림으로써 ‘즉시 투입 가능한 인재’를 원하는 기업의 눈높이를 맞췄다.
취업 성과를 가속화한 또 하나의 축은 중부새일센터의 기업 네트워킹 행사 ‘JUMP’다. 특히 중부새일센터가 주최하는 ‘JUMP’는 수료생이 채용 담당자 앞에서 포트폴리오를 직접 시연·발표하고 1대1 멘토링과 실전 면접을 동시에 진행하는 채용 연계형 행사로, 실제 현장에서 채용이 결정되거나 인턴십으로 연계되는 성과를 낳고 있다.
센터 관계자는 “기업들은 JUMP를 통해 교육생의 포트폴리오 완성도와 현장 이해도를 직접 확인한다”며 “채용 만족도가 높아 재구인 요청이 계속 이어지고 있는 점이 이 과정의 가장 큰 강점”이라고 설명했다.
이어 “교육이 끝이 아니라 취업이 시작이라는 마음으로 운영된다”며 “2026년에도 디지털 산업 트렌드에 맞춰 그래픽뿐만 아니라 웹, 커머스, 영상 미디어 등으로 직업교육을 확장해 2040 여성이 디지털 콘텐츠 분야에서 전문 인력으로 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사