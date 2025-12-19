“내 강아지 학대했지…” 흉기 찌른 중국인 긴급체포

자신의 반려동물을 학대했다며 지인을 흉기로 찌른 중국인이 경찰에 붙잡혔다. 피해자는 위독한 것으로 알려졌다.

광주 광산경찰서는 살인미수 혐의로 20대 중국인 A씨를 긴급체포했다고 19일 밝혔다.A씨는 전날 오후 5시쯤 광주 광산구 월곡동 한 주택에서 50대 중국인 B씨를 흉기로 찌른 혐의를 받는다. 자신이 키우는 강아지를 B씨가 학대했다고 생각하고 범행을 저지른 것으로 조사됐다.두 사람은 건설 노동자로 일하면서 알게 된 사이로 서로 집을 오갈 정도로 가깝게 지낸 것으로 알려졌다.A씨는 집을 비웠다가 돌아와 보니 강아지가 피를 흘리고 있자 B씨의 소행으로 생각하고 그를 찾아가 실랑이를 벌인 것으로 파악됐다.미리 흉기를 준비해 간 A씨는 다투던 중 B씨를 찌르고 도주했으나 2시간여만에 거주지에서 경찰에 붙잡혔다.B씨는 다친 상태로 인근에 있는 지인의 집에 찾아가 도움을 요청해 병원에 옮겨졌다. 병원에서 치료받은 B씨는 의식을 회복했으나 여전히 위독한 상태로 알려졌다.B씨가 A씨의 강아지를 학대했는지는 아직 조사되지 않았다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정이다.박민지 기자 pmj@kmib.co.kr