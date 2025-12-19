[속보] 나스닥 1.4%↑…깜짝 인플레 둔화에 반색
뉴욕증시의 3대 주가지수가 반등에 성공했다. 미국 11월 소비자물가지수(CPI)가 왜곡 논란에도 불구하고 둔화 흐름을 이어가자 투자자들은 저가 매수로 대응했다.
18일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 65.88포인트(0.14%) 오른 4만7951.85에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 53.33포인트(0.79%) 상승한 6774.76, 나스닥종합지수는 313.04포인트(1.38%) 뛴 2만3006.36에 장을 마쳤다.
주요 주가지수는 11월 CPI가 예상치를 밑돌며 꺾였다는 소식에 급반등했다. 미국 노동부는 지난 9월부터 11월까지 2개월 동안 전 품목 CPI가 계절 조정 기준 0.2% 상승했다고 발표했다. 근원 CPI 상승률도 9월 대비 0.2%였다.
전년 대비 수치는 더 크게 꺾였다. 11월 CPI는 전년 대비 2.7%, 근원 CPI는 2.6%였다. 모두 9월의 전년비 수치보다 낮았고 시장 예상치 또한 밑돌았다.
이 같은 소식에 주요 주가지수 선물은 상승 폭을 확대했고 정규장에서도 오름세가 유지됐다. 전날 3% 넘게 급락했던 인공지능(AI) 및 반도체 중심의 필라델피아 반도체지수는 2.6% 급등했다.
주가지수는 시종일관 급변동하면서 불안정한 투심을 반영했다. 나스닥은 장 중 불과 30여분 사이에 상승률이 1%포인트나 떨어지기도 했다. 11월 CPI를 둘러싼 데이터 수집 불안정성과 왜곡 논란이 커지면서 투심도 흔들린 것으로 풀이된다.
업종별로는 통신서비스와 유틸리티, 기술, 임의소비재가 1% 이상 뛰었다. 반면 에너지는 1.42% 하락했다. 시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 모두 올랐다. 테슬라는 3.45% 뛰며 스페이스X 상장과 무인 택시 서비스에 대한 기대감을 이어갔다.
엔비디아와 마이크로소프트, 알파벳, 브로드컴, 아마존, 메타도 2% 안팎으로 상승했다. 마이크론테크놀러지는 3분기 실적이 예상치를 웃돌며 견고하게 나오자 주가가 10% 이상 급등했다.
트럼프 미디어는 핵융합 에너지를 개발하는 기업 TAE 테크놀로지와 합병을 발표한 뒤 주가가 42% 폭등했다. 룰루레몬은 행동주의 투자자 엘리엇 매니지먼트가 10억 달러 이상의 지분을 취득했다는 소식에 3% 이상 올랐다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
