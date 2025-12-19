[속보] 배우 윤석화, 뇌종양 투병 중 별세…향년 69세
‘1세대 연극 스타’인 배우 윤석화가 별세했다. 향년 69세.
19일 한국연극배우협회에 따르면 윤석화는 뇌종양으로 투병하다 전날 오후 9시쯤 유족들이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다.
유족에 따르면 그는 2022년 7월 연극 ‘햄릿’ 이후 악성 뇌종양 수술을 받았다. 투병 사실을 공개한 뒤 2023년 LG아트센터 서울에서 열린 연극 ‘토카타’에 5분가량 우정 출연한 것이 마지막 무대가 됐다.
윤석화는 1956년 서울에서 태어났다. 1975년 연극 ‘꿀맛’으로 데뷔해 ‘신의 아그네스’ ‘햄릿’ ‘딸에게 보내는 편지’ 등을 거쳐 연극계에 처음으로 등장한 ‘스타’가 됐다. 커피 CF에 출연해 “저도 알고 보면 부드러운 여자예요”라는 대사를 유행시키기도 했다.
연극 외에도 뮤지컬 ‘아가씨와 건달들’(1994), ‘명성황후’(1995), 드라마 ‘우리가 만난 기적’(2018) 등에서 인지도를 높였다.
연극 제작과 연출 분야에도 뛰어들었다. 2002년 서울 대학로에 건축가 장윤규와 함께 개관한 소극장 ‘정미소’는 실험적 연극의 산실이었다. 2019년 경영난으로 문을 닫기까지 ‘19 그리고 80’ ‘위트’ 등을 공연했다.
1995년에는 종합엔터테인먼트사 ‘돌꽃컴퍼니’를 설립해 만화영화 ‘홍길동 95’를 제작했다. 1999년에는 경영난을 겪던 공연예술계 월간지 객석을 인수해 발행인으로 활동했다.
백상예술대상 여자연기상을 네 차례 받았고, 동아연극상, 서울연극제, 이해랑 연극상 등을 받았다. 2005년 대통령표창과 2009년 연극·무용 부문에서 대한민국문화예술상을 받았다.
빈소는 서울 신촌세브란스병원 장례식장에 마련될 예정이다. 유족으로는 남편 김석기, 아들과 딸이 있다.
