‘단순함의 거장’ 안무가 한스 판 마넨 타계

안무가 한스 판 마넨. (c)세종문화회관

‘단순함의 거장’이라는 칭송을 받아온 네덜란드 출신의 세계적 안무가 한스 판 마넨이 17일(현지시간) 93세로 타계했다. 판 마넨은 유쾌함, 가벼움, 그리고 명료함을 통해 우리에게 기교 넘치는 발레 작품 속에서 완벽함을 경험하게 해준다”고 성명을 냈다.



판 마넨은 발레의 고전적 어법과 현대적 감성을 결합해 20세기 이후 무용사에서 중요한 안무가가 됐다. 50년 넘게 150편 넘게 창작했으며, 그의 작품은 90여개 발레단에서 꾸준히 공연되고 있다. 국내에서는 1989년 프랑스 리옹오페라발레의 내한공연 레퍼토리로 처음 소개된 이후 2000년대 들어 유니버설 발레단의 라이선스 공연, 해외에서 활동하는 한국 무용수들의 갈라 공연 등에서 꾸준히 소개됐다. 최근엔 서울시발레단이 그의 ‘캄머발레’ ‘파이브 탱고스’를 선보여 관심을 불러일으켰다.



한스 판 마넨이 안무한 서울시발레단의 ‘캄머발레’. (c)세종문화회관

1932년 네덜란드 암스테르담의 가난한 가정에서 태어난 그는 2차대전 여파로 초등학교를 중퇴했다. 10대 중반 암스테르담 시립극장에서 무대 스태프와 헤어 스타일리스트로 일하며 무용을 가까이에서 접한 그는 1951년 소니아 가스켈이 이끄는 ‘발레 리사이틀’의 무용수로 경력을 쌓기 시작했다.



하지만 그는 자신의 진정한 재능이 무용수로서 춤을 추는 것보다 춤을 만드는 안무에 있다는 것을 깨달았다. 1955년 안무가로 데뷔하여 빠르게 명성을 얻었고, 2년 후에는 국가 안무상을 받았다. 잠시 프랑스 롤랑 쁘티 발레단에서 활동했지만 그는 평생 네덜란드 국립발레단과 네덜란드 댄스 시어터의 상임 안무가로 활동했다.



한스 판 마넨이 안무한 서울시발레단의 ‘파이브 탱고스’. (c)세종문화회관

젊은 시절 조지 발란신의 신고전주의 발레에서 영향을 받은 그는 1970~1980년대 큰 성공을 거뒀다. 하지만 그는 무용수들을 서로 마주보게 함으로써 신고전주의에서 부족했던 인간미를 보여주는가 하면 두 명의 남성 무용수가 파드되(2인무)를 추는 혁신성을 보여주며 자기만의 스타일을 구축했다. 또한 미국 현대무용 안무가 마사 그레이엄의 ‘수축과 이완’ 기법뿐 아니라 프레드 아스테어와 진 켈리의 탭댄스 같은 대중무용도 접목했다.



그를 지칭하는 다양한 수식어가 있지만, 그 자신은 ‘춤의 건축가’로 여겼다. 바우하우스 원칙에 따라 움직임으로 공간을 정의하는 방식을 추구했기 때문이다. 또한, 그는 작품에 서사를 담거나 일화를 활용하지 않고, 춤 그 자체로 감상 되기를 바랐다. 그는 앞서 인터뷰에서 “나는 이야기를 전달하는 데 매우 서툴러서 장편 발레는 절대 만들지 않는다. 최대한 간결하고 명확하게 표현하는 것을 선호한다”고 말했다. 또한 듀엣과 관련해 “두 사람 사이에 일어나는 일은 언제나 에로틱하다. 에로티시즘이 없다면 삶도 없다”는 말을 남기기도 했다.

안호상(왼쪽에서 두 번째) 세종문화회관 사장이 지난 14일 네덜란드 암스테르담에서 한스 판 마넨(오른쪽에서 세 번째)을 만났다. (c)세종문화회관

최근 유럽 출장 중 판 마넨을 만나고 돌아왔던 안호상 세종문화회관 사장은 이날 타계 소식에 더욱 안타까움을 드러냈다. 안 사장은 “갓 창단한 서울시발레단에 보내준 판 마넨의 특별한 신뢰와 응원은 단체의 성장에 큰 자양분이 됐다”고 피력했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



