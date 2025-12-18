미국 11월 CPI 상승률 2.7%, 월가 전망치 하회
근원 CPI 상승률 2.6%
미국의 11월 소비자물가 상승률이 월가 전망치를 밑돌았다.
미국 노동부 산하 노동통계국은 “11월 소비자물가지수(CPI)의 전년 동월 대비 상승률이 2.7%로 집계됐다”고 밝혔다. 큰 변동성을 나타내는 에너지·식료품 가격을 제외한 근원 CPI의 전년 동월 대비 상승률은 2.6%다.
블룸버그 전문가들은 근원치를 포함해 모두 3.1% 상승을 전망했다. 발표된 물가상승률은 모두 전망치보다 낮았다. 직전 집계치인 9월(CPI 3.0%·근원 CPI 3.0%)과 비교해도 상승률이 둔화됐다.
노동통계국은 지난달 13일까지 43일간 이어져 사상 최장으로 기록된 연방정부 셧다운(일시 업무 정지)에 따라 10월 CPI를 발표하지 않았다. 11월 CPI도 당초 예정된 지난 10일보다 8일 늦게 공개됐다.
미국 연방준비제도(연준)는 물가·고용 지표를 근거로 기준금리 등 통화정책 방향을 결정한다. 여전히 연준 목표치인 2%보다 높지만 다소 낮아진 11월 물가상승률은 금리 인하에 대한 기대감을 높일 수 있다.
앞서 연준은 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 지난 10일 기준금리를 기존 3.75~4.00%에서 0.25% 포인트 인하한 3.50~3.75%로 결정했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사