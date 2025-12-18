시사 전체기사

‘주토피아 2’ 국내 박스오피스 1위…누적 관객 569만명

입력:2025-12-18 22:33
공유하기
글자 크기 조정

‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ 밀어내고 개봉 23일 만에 정상

영화 '주토피아 2'의 한 장면. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

디즈니 애니메이션 ‘주토피아 2’가 개봉 23일 만에 올해 국내 박스오피스 1위를 차지했다.

18일 월트디즈니 컴퍼니 코리아에 따르면 ‘주토피아 2’는 이날 오후 누적 관객 수 569만명을 넘기며 올해 가장 많은 관객이 본 영화가 됐다.

‘주토피아 2’는 전날까지 각각 1·2위였던 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’(약 568만1000명)과 ‘좀비딸’(약 563만9000명)의 기록을 하루 만에 제쳤다.

디즈니 애니메이션이 국내 연간 박스오피스 정상을 차지한 건 이번이 처음이다.

지난해에는 디즈니·픽사 애니메이션 ‘인사이드 아웃 2’가 누적 관객 약 879만9000명을 기록했지만 천만을 넘긴 ‘파묘’(약 1191만3000명)와 ‘범죄도시 4’(약 1150만2000명)에 밀려 국내 3위에 그쳤다.

2019년 개봉한 디즈니 애니메이션 ‘겨울왕국 2’도 누적 관객 약 1376만8000명으로 천만 영화에 올랐지만, ‘극한직업’(약 1626만5000명)과 ‘어벤져스: 엔드게임’(약 1393만4000명)에 밀려 역시 3위를 기록했다.

‘주토피아 2’는 경찰이 된 여우 닉과 토끼 주디의 이야기를 그린 작품이다. 전작은 9년 전 관객 약 471만명을 기록했다.

글로벌 흥행 성적 역시 압도적이다. ‘주토피아 2’는 지난 15일 기준 글로벌 흥행 수익 11억3667만 달러(한화 약 1조 6787억원)를 돌파하며 올해 개봉한 할리우드 영화 중 글로벌 흥행 수익 1위를 기록했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
903
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“더 성장할 수 있다고 생각해 T1과 재계약했다”
‘주토피아 2’ 귀칼 제쳤다…올해 국내 박스오피스 흥행 1위
모텔 세면대서 숨진 신생아, 경찰 “미필적 고의 살인” 판단
“쉿, 윗집 임대래”… 온라인에 퍼진 동·호수 배치표
재단 회장인 척 국제골프학교 추진…박세리 父, 징역형 집유
‘조세호 하차’ 직접 언급한 유재석…“스스로 돌아보길”
‘주사이모 논란’ 샤이니 키, 활동 중단 “집에서 진료 받았다” 인정
국세청, ‘20대 청년 과로사 의혹’ 런베뮤 특별 세무조사
국민일보 신문구독