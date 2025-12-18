‘주토피아 2’ 국내 박스오피스 1위…누적 관객 569만명

‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’ 밀어내고 개봉 23일 만에 정상

영화 '주토피아 2'의 한 장면. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

디즈니 애니메이션 ‘주토피아 2’가 개봉 23일 만에 올해 국내 박스오피스 1위를 차지했다.



18일 월트디즈니 컴퍼니 코리아에 따르면 ‘주토피아 2’는 이날 오후 누적 관객 수 569만명을 넘기며 올해 가장 많은 관객이 본 영화가 됐다.



‘주토피아 2’는 전날까지 각각 1·2위였던 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’(약 568만1000명)과 ‘좀비딸’(약 563만9000명)의 기록을 하루 만에 제쳤다.



디즈니 애니메이션이 국내 연간 박스오피스 정상을 차지한 건 이번이 처음이다.



지난해에는 디즈니·픽사 애니메이션 ‘인사이드 아웃 2’가 누적 관객 약 879만9000명을 기록했지만 천만을 넘긴 ‘파묘’(약 1191만3000명)와 ‘범죄도시 4’(약 1150만2000명)에 밀려 국내 3위에 그쳤다.



2019년 개봉한 디즈니 애니메이션 ‘겨울왕국 2’도 누적 관객 약 1376만8000명으로 천만 영화에 올랐지만, ‘극한직업’(약 1626만5000명)과 ‘어벤져스: 엔드게임’(약 1393만4000명)에 밀려 역시 3위를 기록했다.



‘주토피아 2’는 경찰이 된 여우 닉과 토끼 주디의 이야기를 그린 작품이다. 전작은 9년 전 관객 약 471만명을 기록했다.



글로벌 흥행 성적 역시 압도적이다. ‘주토피아 2’는 지난 15일 기준 글로벌 흥행 수익 11억3667만 달러(한화 약 1조 6787억원)를 돌파하며 올해 개봉한 할리우드 영화 중 글로벌 흥행 수익 1위를 기록했다.



백재연 기자 energy@kmib.co.kr



