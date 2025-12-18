차시연, ‘Last Christmas’로 겨울 감성 연기 눈길

FIVE O ONE 20주년 신곡 MV 출연

말 없는 시선·표정으로 서사 이끌어

모범택시3 이어 뮤비로 활동반경 확대

배우 차시연이 그룹 FIVE O ONE의 데뷔 20주년 기념 신곡 ‘Last Christmas’ 뮤직비디오에서 감정 연기를 선보이고 있다. /마다엔터테인먼트 제공

배우 차시연이 그룹 FIVE O ONE의 데뷔 20주년 기념 신곡 뮤직비디오에 출연하며 감정 연기로 존재감을 드러냈다.



FIVE O ONE은 SS501 멤버 김현중, 허영생, 김규종이 결성한 3인조 그룹으로, 올해 데뷔 20주년을 맞아 신곡 ‘라스트 크리스마스(Last Christmas)’를 발표했다. 새 디지털 싱글 ‘Last Christmas’는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개됐으며, 뮤직비디오 역시 공식 채널을 통해 함께 공개됐다.



공개된 뮤직비디오는 크리스마스를 배경으로, 한때 사랑했던 연인이 우연히 다시 마주하며 과거의 기억을 떠올리는 이야기를 담고 있다. 차시연은 이별 이후의 시간을 살아가는 인물로 등장해 현재와 과거가 교차하는 서사 속에서 감정의 흐름을 섬세하게 표현한다.



특히 차시연은 대사 없이 시선과 표정, 작은 움직임만으로 설렘과 그리움, 정리된 감정을 차분하게 그려내며 곡이 지닌 겨울 감성과 자연스럽게 어우러진 연기를 선보였다. 건널목에서 스쳐 지나가는 현재의 장면과 일본에서 함께했던 과거의 순간들이 교차하는 구조 속에서 서사의 중심을 안정적으로 이끈다.



앞서 공개된 티저 영상에서도 차시연은 짧은 등장만으로도 뮤직비디오의 분위기를 전달하며 주목받았고, 본편에서는 더욱 밀도 있는 감정 연기로 이야기의 완성도를 높였다.



‘Last Christmas’ 뮤직비디오는 따뜻하면서도 쓸쓸한 겨울의 정서를 바탕으로, 사랑이 끝난 뒤에도 남아 있는 기억의 온도를 담아낸 작품이다. 차시연은 자연스러운 스타일링과 절제된 연기로 영상 전반에 잔잔한 여운을 더했다.



한편, 차시연은 최근 SBS 드라마 ‘모범택시3’ 첫 회 에피소드에 출연하며 시청자들에게 얼굴을 알린 데 이어 이번 뮤직비디오 출연으로 활동 보폭을 넓히고 있다. 드라마와 음악 영상 등 다양한 장르를 오가며 경험을 쌓고 있는 그의 향후 행보에도 관심이 모인다.



윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



