인천기독교복지관, 고립가구 지원사업 사업보고회
인천기독교종합사회복지관은 지난 16일 가좌3동에 있는 복지관 거점공간 건지골상상+365에서 ‘리:본’ 사업보고회를 개최했다고 18일 밝혔다.
사업은 인천시 찾아가는 복지 시범 특화사업으로 진행 중이다. 지역 기반의 민관협력체계를 통해 사회적 고립 위험이 있는 중장년층을 발굴하고 거점공간을 운영해 사회적 고립가구의 관계 형성과 일상회복을 지원한다.
사업보고회에는 가좌1동 주민자치회, 가좌1동 행정복지센터, 가좌3동 지역사회보장협의체, 가좌3동 행정복지센터, 석남1동 행정복지센터 등 인천 서구 내 여러 관계기관이 참석했다.
1부에서는 고립가구 지원사업의 성과와 우수사례를 발표하는 시간을 가졌다. 2부는 사업에 참여한 당사자와 서포터즈에 감사장 수여 및 소감을 나누며 연말의 훈훈함을 이어갔다.
은신애 인천기독교종합사회복지관 관장은 “여러 파트너들이 함께 해주셔서 촘촘한 지역 안전망이 구축됐다”며 “서구형 고립가구 지원 모델이 될 것”라고 말했다.
이춘자 가좌3동 지역사회보장협의체 위원장은 “서포터즈로 활동할 수 있어서 감사하다”며 “협의체도 가좌동 고립가구를 발굴하고 고립가구와 마음을 나누는 일에 언제나 동참하겠다”고 전했다.
인천기독교종합사회복지관은 앞으로도 인천 서구 지역 내 관계기관과 협력을 강화하고 지역사회와 보다 가까운 지역밀착형 사업을 통해 사회적 고립가구의 일상회복을 지원하기 위한 활동을 지속해 나갈 계획이다.
