10년 분쟁 마침표…자유로 휴게소, 파주시 품으로 돌아와

파주시는 지난 17일 ‘자유로 휴게소 파주시 이관 기념식’을 개최했다. 파주시 제공

김경일 파주시장은 “파주를 찾는 모든 분들이 기분 좋게 쉬어갈 수 있는 활기 넘치는 휴게소로 만들겠다”라고 말했다.