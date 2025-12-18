10년 분쟁 마침표…자유로 휴게소, 파주시 품으로 돌아와
경기 파주시는 10년 넘게 이어진 자유로 휴게소 소유권 분쟁을 끝내고 운영권을 최종 확보했다.
파주시는 지난 8일 자유로 휴게소의 도로구역 결정을 완료하고, 11일 경기도와 양여계약을 체결하며 휴게소 소유와 관리 권한을 최종 확보했다. 시는 이를 기념해 17일 ‘자유로 휴게소 파주시 이관 기념식’을 개최했다.
자유로 휴게소는 2003년 5월 당시 경기도가 도로 이용자의 편의를 위해 조성한 시설이다. 그러나 2008년 자유로가 국도 77호선으로 승격되면서 관리청이 국토교통부로 바뀌고, 2011년 행정구역 개편으로 파주시가 관리청이 되었음에도 휴게소는 이전되지 않아 경기도와 파주시 간 소유권 분쟁이 10년 이상 이어졌다.
시는 갈등 해결을 위해 2023년 행정안전부 중앙분쟁조정위원회에 공식 조정을 요청했고, 관계 기관 협의를 거친 끝에 2025년 4월 18일 중앙분쟁조정위원회가 자유로 휴게소 관리·운영권을 파주시에 이전하기로 최종 결정했다.
앞으로 파주시는 자유로 휴게소 운영 전반을 직접 관리하며, 지역 경제와 연계한 활성화 전략을 단계적으로 추진할 계획이다.
김경일 파주시장은 “파주를 찾는 모든 분들이 기분 좋게 쉬어갈 수 있는 활기 넘치는 휴게소로 만들겠다”라고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사