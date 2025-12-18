별내선 감차 계획 철회…남양주시장, 서울시와 합의 이뤄내
주광덕 남양주시장, 오세훈 서울시장과 교통 현안 협의
내년 1월 예정됐던 지하철 8호선 연장 별내선 구간의 열차 감차 계획이 철회되고 현행 운행이 유지된다.
경기 남양주시는 서울시와의 협의를 통해 별내선 열차운행계획을 감차 없이 기존 배차 간격으로 유지하기로 결정했다고 18일 밝혔다. 이번 결정으로 내년 1월 2일부터 예정됐던 별내선 열차 감차는 시행되지 않게 됐다.
주광덕 남양주시장은 지난 17일 서울시청에서 오세훈 서울시장을 만나 이번 별내선 감차 계획 철회를 이끌어냈다.
주 시장은 별내선 감차에 따른 시민 불편과 혼잡 우려를 오 시장에게 전달하며 운행계획의 재검토를 요청했고, 서울시는 이를 수용해 현행 시격 유지를 결정했다.
서울시는 별내선 운행을 감차 없이 유지하는 한편, 중장기적으로는 별내선 혼잡도 해소를 위한 근본적인 대책 마련을 위해 관계기관 간 협의체를 구성해 별도 대안을 논의할 방침이다.
주 시장은 “별내선 운행계획과 관련한 시민들의 우려에 서울시가 신속하고 전향적으로 화답해 준 데 감사드린다”며 “앞으로도 광역철도와 대중교통 현안 전반에 대해 서울시와 적극 협력해 시민 불편을 최소화해 나가겠다”고 말했다.
남양주시는 별내선과 진접선 간 단절 구간인 별내선 종점부터 진접선까지 약 3.2㎞ 구간의 연결 필요성과 진접차량기지 운영에 따른 진접선 배차 간격 개선 등 주요 광역철도 현안에 대해서도 서울시와 공감대를 형성했다.
시는 현재 추진 중인 관련 용역 결과를 토대로 내년 상반기 중 진접선·별내선 단절구간 연결사업에 대한 예비타당성조사를 재신청할 계획이다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사