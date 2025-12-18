美, 대만에 하이마스 등 16조원 무기 판매…中“강력 규탄”
미국 정부가 대만에 하이마스(고속기동포병로켓시스템)와 자폭 드론, 대전차미사일 등 공격용 무기가 대거 포함된 16조원 규모의 무기 판매를 승인했다. 대만에 대한 미국의 무기 판매 사상 최대 규모다.
궈야후이 대만 총통부 대변인은 18일 미국 정부로부터 111억540만달러(약 16조4000억원) 규모 무기의 대만 판매계획을 의회에 통보했다는 사실을 통지받았다고 밝혔다. 궈 대변인은 “미국의 조치에 감사를 표한다”며 “미국이 ‘대만관계법’과 ‘6항 보증’에 근거해 대만 안보에 대한 의지를 다시 한번 보여줬다”고 말했다. 이어 “대만은 내년 국방예산을 국내총생산(GDP)의 3% 이상으로, 2030년까지는 5%로 늘릴 계획”이라고 덧붙였다.
이번에 판매하는 무기는 우크라이나전쟁에서 뛰어난 성능을 발휘한 다연장로켓시스템 하이마스 82대와 에이태킴스 전술미사일 420기, M107A7 자주포 60문, 공격용 자폭 드론 알티우스-700M과 알티우스-600, 대전차미사일 재블린 1050발, 대전차미사일 TOW 1545발 등이다. 전술 임무 네트워크 소프트웨어와 AH-1W 헬기 부품, 대함미사일 하푼의 정비 후속 지원도 포함됐다.
미국은 지난달 13일 대만에 3억3000만달러(4900억원) 규모의 전투기·수송기 부품을 판매하는 계약을 승인했다. 트럼프 2기 행정부 출범 후 대만에 대한 1차 무기 판매였다. 이번 2차 무기 판매는 1차 때는 물론이고 트럼프 1기 때인 2019년의 80억 달러(11조8000억원) 상당의 F-16 전투기 판매를 뛰어넘는다.
대만 외교부는 “중국의 빈번한 군사 활동과 회색지대 도발, 습격·교란 행위에 맞서 평화와 자유를 지키기 위해 국방을 강화하고 자력 방어의 확고한 의지를 보여줄 것”이라고 밝혔다. 이어 “미국 및 기타 안보 파트너와의 협력을 심화해 방어능력을 제고할 것”이라며 “국제 사회가 구체적인 행동으로 대만해협 및 지역의 평화·안정·번영을 함께 촉진하는 것을 환영한다”고 덧붙였다.
로이터통신에 따르면 대만은 중국과의 군사력 격차를 극복하기 위해 ‘비대칭 전력’을 강화하는 전략을 세우고 있다. 공격용 드론처럼 기동성이 뛰어나고 비용이 상대적으로 저렴한 정밀 타격 무기 시스템을 적극 도입해 중국의 공격에 대응하겠다는 전략이다.
중국은 “단호히 반대하고 강하게 규탄한다”며 반발했다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 “미국은 대만에 거액의 첨단 무기 판매 계획을 공공연하게 선포해 ‘하나의 중국’ 원칙과 중·미 3대 공동성명을 심각하게 위반하고 대만해협의 평화·안정을 파괴했다”고 비판했다. 이어 “미국이 무력으로 독립을 돕는다면 스스로 지른 불에 타버릴 것”이라며 “중국은 단호하고 힘 있는 조치를 취해 국가 주권과 안보, 영토 완전성을 지킬 것”이라고 강조했다.
대만을 향해선 “‘대만 독립’ 분열 세력은 ‘무력으로 독립을 도모’한다며 보통 사람들의 피땀 어린 돈을 무기 구매에 헤프게 쓰고 대만이 화약통으로 변하는 것을 감수한다”며 “대만 독립 세력이 필연적으로 망할 수밖에 없다는 운명은 구해낼 수 없다”고 주장했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
