동거녀 살해 후 3년6개월 은닉…‘사기죄’로 결국 들통

사기 혐의 구속 뒤 시신 관리 끊겨

악취 신고로 범행 드러나…징역 27년 선고

18일 법조계에 따르면 인천지법 형사14부(재판장 손승범)는 이날 선고 공판에서 살인과 사체은닉 혐의로 기소된 30대 남성 A씨에게 징역 27년을 선고했다.