포스코이앤씨 송치영 사장 “머리 숙여 사죄…책임 다하겠다”

송치영 포스코이앤씨 사장이 18일 서울 여의도역 신안산선 공사 현장을 찾아 이날 발생한 철근 추락 사고에 대해 사과하고 있다. 연합뉴스

송 사장은 18일 서울 여의도역 신안산선 공사 현장을 찾아 “

나머지 근로자는 지하의 수직구로 대피해 있다가 소방 당국에 모두 구조됐다.

포스코이앤씨는 지난 8월 연이은 중대재해 발생으로 대표가 바뀌었다. 정희민 전 대표가 사퇴하고, 포스코그룹 내 ‘안전통’으로 꼽히는 송치영 포스코홀딩스 그룹안전특별진단TF 팀장(부사장)이 사장으로 교체됐었다. 송 사장은 취임 직후 ‘안전 최우선 경영’ 실현을 내걸고 “사즉생의 각오로 재해가 원천적으로 발생하지 않도록 전사적 안전관리 시스템을 근본부터 개편하고, 현장 중심의 실효적인 안전문화를 구축하겠다”고 강조했으나 또다시 사망 사고가 발생했다.