포스코이앤씨 송치영 사장 “머리 숙여 사죄…책임 다하겠다”
송치영 포스코이앤씨 사장이 서울 여의도역 신안산선 공사 현장에서 발생한 근로자 사망 사고에 대해 사과했다.
송 사장은 18일 서울 여의도역 신안산선 공사 현장을 찾아 “사고로 소중한 동료 한 분이 유명을 달리하신 데 대해 회사 최고 책임자로서 머리 숙여 깊이 사죄드린다”며 고개를 숙였다.
그러면서 송 사장은 “지난 4월 신안산선 터널 붕괴 사고 이후 사고 재발을 막기 위해 전사적인 안전 강화 조치를 추진해왔음에도 또다시 중대한 사고가 발생한 점을 매우 엄중하게 받아들인다”며 “회사는 모든 조사 과정에 성실하고 투명하게 협조하겠다. 회피하지 않고 책임을 다하겠다”고 말했다.
이날 사고는 오후 1시 22분쯤 여의도역 2번 출구 앞 신안산선 지하차도 공사장에서 철근이 무너지며 발생했다. 철근에 깔린 50대 남성은 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐으나 결국 사망했다.
다른 50대 남성은 발목에 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 30대 외국인 근로자는 팔목에 찰과상을 입어 현장 처치를 받았다. 나머지 근로자는 지하의 수직구로 대피해 있다가 소방 당국에 모두 구조됐다.
송 사장은 “유가족분들께 필요한 지원을 끝까지 책임 있게 이행하며 충분히 소통하겠다”며 “다시 한번 고인의 명복을 빌며 유가족분들과 국민 여러분께 깊이 사죄드린다”고 말했다.
포스코이앤씨는 지난 8월 연이은 중대재해 발생으로 대표가 바뀌었다. 정희민 전 대표가 사퇴하고, 포스코그룹 내 ‘안전통’으로 꼽히는 송치영 포스코홀딩스 그룹안전특별진단TF 팀장(부사장)이 사장으로 교체됐었다. 송 사장은 취임 직후 ‘안전 최우선 경영’ 실현을 내걸고 “사즉생의 각오로 재해가 원천적으로 발생하지 않도록 전사적 안전관리 시스템을 근본부터 개편하고, 현장 중심의 실효적인 안전문화를 구축하겠다”고 강조했으나 또다시 사망 사고가 발생했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사