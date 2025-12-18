“프로젝트 접히면 실직”… 게임종사자 비자발적 퇴사 71.5% 달해
국내 게임 업계 종사자들의 노동 환경이 고용 안정성과 장시간 노동 측면에서 불안정하다는 연구 결과가 나왔다.
한국콘텐츠진흥원이 18일 발간한 ‘2025 게임종사자 노동환경 실태조사’ 보고서에 따르면 게임사 퇴사 경험이 있는 종사자 중 71.5%가 본인 의사와 상관없이 직장을 떠난 비자발적 퇴직자였다. 주요 사유로는 예산 부족에 따른 인원 감축(40.8%)과 프로젝트 중단 및 취소(25.6%)가 꼽혔다.
한 기획 직군 종사자는 인터뷰를 통해 “업계의 미래에 대한 불확실성이 크고 프로젝트가 접히는 경우가 많아 안정성이 낮다”고 토로했다.
눈에 띄는 대목은 고용 형태와 계약 방식이다. 응답자의 86.3%가 정규직 신분이었으나 실질적인 보상 체계에서는 한계가 있었다. 조사 대상의 68.1%가 연장·야간·휴일 근로 수당을 미리 연봉에 포함하는 ‘포괄임금제’ 계약을 맺고 있었다. 이는 전년도(69.9%)보다 소폭 감소한 수치지만 여전히 업계 전반에 고착화된 관행으로 분석된다.
노동 시간은 산업 특유의 불규칙성을 보였다. 종사자들의 주당 평균 노동 시간은 42.9시간으로 조사됐다. 특정 시기에 업무가 몰리는 ‘크런치 모드’를 경험한 비율은 35.5%였다. 크런치 모드 발생 시 일주일 최대 노동 시간은 평균 47.3시간까지 올랐고 한 번 시작되면 평균 16.2일간 지속되는 것으로 확인됐다. 주 52시간 근무제 유연화에 대해 종사자의 62.2%가 부정적인 입장을 보였다. 그 이유로 응답자들은 “총 근무 시간이 늘어날 것 같고 추가 근무에 대한 금전적 보상이 제대로 이뤄지지 않을 것 같기 때문”이라고 답했다.
불규칙한 노동 환경은 종사자들의 건강 지표로도 이어졌다. 응답자의 45.8%가 근골격계 질환을 앓고 있었으며 소화기계 질환(32.4%)과 수면 장애(29.6%)가 뒤를 이었다. 특히 기획 직군의 경우 정신 질환을 경험한 비율이 27.2%로 타 직군에 비해 높게 나타났다.
보고서는 “게임 산업의 기술력과 창의성을 보존하기 위해 종사자들의 권익 보호와 처우 개선을 위한 정부 차원의 정책적 지원이 절실하다”고 제언했다.
