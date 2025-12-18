‘美 투자’ 우려에…고려아연 “2029년까지 국내에 1.5조원 투자”

“국내 고용·투자 위축” 반발 달래기 해석

美제련소 건설 놓고 영풍 측과 갈등 격화

고려아연 울산 온산제련소 전경. 고려아연 제공

고려아연이 2029년까지 울산 등 국내에 약 1조5000억원을 투자할 계획이라고 18일 밝혔다. 미국 제련소 건설로 인해 국내 설비투자와 고용이 줄어들 수 있다는 우려가 제기되자 국내 투자·고용에는 영향이 없다는 점을 강조한 것으로 해석된다.