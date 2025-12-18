‘美 투자’ 우려에…고려아연 “2029년까지 국내에 1.5조원 투자”
“국내 고용·투자 위축” 반발 달래기 해석
美제련소 건설 놓고 영풍 측과 갈등 격화
고려아연이 2029년까지 울산 등 국내에 약 1조5000억원을 투자할 계획이라고 18일 밝혔다. 미국 제련소 건설로 인해 국내 설비투자와 고용이 줄어들 수 있다는 우려가 제기되자 국내 투자·고용에는 영향이 없다는 점을 강조한 것으로 해석된다.
고려아연은 이날 보도자료를 내고 국내 전략광물 및 비철금속 허브 역량을 강화하기 위해 연구개발(R&D)부터 자원 순환, 환경, 안전 인프라 등 전방위에 걸쳐 투자를 집행하겠다고 밝혔다. 세부적으로는 게르마늄 공장 신설에 약 1400억원, 갈륨 회수 공정 구축에 약 557억원을 투입해 전략광물 생산량을 늘릴 계획이다. 또 다른 전략광물인 비스무트 공장 증설에도 약 300억원을 투입해 연 1000t 규모인 생산 능력을 1500t으로 늘릴 방침이다. 비스무트는 고온 초전도체, 차량 변속기 부품 등에 쓰이는 금속으로 미국이 수입하는 비스무트 중 한국산 비중이 23%로 중국(67%)에 이어 두 번째로 많다.
이와 함께 인천 송도에 R&D센터를 신설해 미래 성장 동력 육성을 뒷받침한다. 울산 온산제련소에는 통합관제센터를 건치해 현장 안전을 강화한다는 방침이다.
고려아연 관계자는 “공급망 다변화와 한·미 경제 안보 협력 강화 차원에서 추진하는 미국 제련소 건립 투자와 투트랙으로 국내 투자에도 적극적으로 임하고 있다”고 말했다.
고려아연이 국내 투자 계획을 밝힌 건 온산제련소가 있는 지역 여론과 노조 우려 등을 달래기 위한 것으로 보인다. 울산 울주군은 전날 고려아연의 미국 제련소 건설을 환영한다면서도 “이번 프로젝트로 인해 고려아연이 당초 계획하고 있었던 국내 신규 설비투자 계획이 위축되지 않아야 하고 온산제련소에서 생산 중인 물량을 줄이는 일이 있어서는 절대 안 된다”고 밝혔다. 최윤범 고려아연 회장은 같은 날 김두겸 울산시장과 고려아연 노조위원장을 각각 만나 온산제련소의 고용 기조는 흔들림이 없고 투자 역시 감소하지 않을 것이라고 강조했다.
고려아연이 미국 제련소 건설 프로젝트를 공개한 이후 고려아연과 영풍·MBK파트너스간 갈등은 더욱 격화되는 양상이다. 영풍 측은 이날 보도자료를 내고 고려아연이 미국 제련소 건설을 추진하면서 현지 합작법인에 대한 제3자 유상증자 시점을 12월 26일로 잡아 내년 3월 주주총회를 앞두고 영풍·MBK 측 지분율을 희석하는 것은 물론 배당금으로 약 442억원이 외부로 유출되는 결과를 초래했다고 비판했다.
영풍 측은 전날엔 고려아연의 미국 제련소 투자 관련 공시가 미흡하다며 정정 공시가 필요하다는 취지의 민원을 냈다. 미 테네시 제련소 운영법인이 미국 전쟁부(국방부)를 상대로 신주인수권(워런트)을 발행해 미 정부가 최대 34.5%의 지분을 취득할 수 있도록 했다는 것이다. 영풍 측은 이러한 내용이 제대로 공시되지 않았고 미국 정부에 과도한 혜택을 주는 구조라고 지적한 것으로 알려졌다.
이에 대해 고려아연 측은 “미국 제련소 투자는 미국 측과 협의해 설립 계획을 수립하고 회사 정관과 이사회 규정에 따라 적법하게 추진하는 것”이라며 “인위적으로 배당 자격과 배당일을 조정하는 것이야말로 자유로운 자본시장 질서와 상법에 위배되는 행위”라고 반박했다. 또 “미국 정부 출자·지원금 수준과 비교하면 워런트 규모는 합리적인 수준이며 이는 미국 정부가 다른 핵심광물 기업에 지분 투자를 할 때도 요청하는 조건”이라며 “비슷한 거래에서 통상적 수준”이라고 설명했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
