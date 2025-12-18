‘인구감소대응 공로’ 김이선 충북도 주무관 대통령상
맘 편한 태교패키지 등 추진
충북도 인구청년정책담당관의 김이선 주무관이 인구감소 대응 공로를 인정받아 대통령상을 수상했다.
김 주무관은 18일 정부세종청사에서 행안부가 주최한 2025년 지자체 인구감소대응 우수사례 경진대회에서 대통령상을 받았다.
김 주무관은 충Book-e(인구감소지역 학습·멘토링 지원사업), 맘(Mom) 편한 태교패키지 사업 등을 추진하면서 인구감소 위기 대응에 핵심적인 역할을 수행해 높이 평가받았다.
충북도는 임산부 전담 구급대 운영, 고위험 임산부 안전 출산 지원, 임산부 산후조리비 지원, 임산부를 국가유공자처럼 예우하고 지원하는 임신부친화정책으로 기관 평가에서 장관상을 받는 영예를 안았다.
행안부는 외부 전문가 심사를 거쳐 접수된 13개 우수사례 발표를 바탕으로 추진 체계, 연계 방안 등을 기준으로 평가해 순위를 결정한다.
곽인숙 도 인구청년정책담당관은 "아이 낳고 기르기 좋은 충북을 실현하기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
