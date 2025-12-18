사람보다 더 사람 같은 AI와의 심리전, 통했다

크래프톤 산하 렐루게임즈 신작 ‘미메시스’ 얼리 액세스 50일 만에 100만장 판매고



크래프톤 산하 크리에이티브 스튜디오 렐루게임즈의 4인 협동 공포 게임 ‘미메시스’가 얼리 액세스(미리 해보기) 출시 50일 만에 글로벌 누적 판매량 100만장을 돌파했다.



올해 크래프톤이 선보인 신작 중 시뮬레이션 게임 ‘인조이(inZOI)’에 이어 스팀 판매량 100만 장을 달성한 두 번째 기록이다. 미메시스는 판매 실적 외에도 이용자 평가, 인플루언서의 자발적 콘텐츠 생성, 시청 지표 등 모든 부문에서 꾸준한 우상향 그래프를 그리며 게이머들의 높은 주목을 받고 있다.



미메시스는 얼리 액세스 단계임에도 불구하고 일본 스팀 최고 인기 게임 순위 1위를 비롯해 글로벌 전 지역에서 상위권에 등극하며 초반 흥행 돌풍을 일으키고 있다. 전 세계 인플루언서들이 자발적으로 제작한 플레이 영상이 확산되면서 유튜브 게임 카테고리 시청자 수 1위를 달성하는 등 화제성을 입증했다. 실제 최근 30일간 스팀 이용자 평가에서는 91%가 긍정적으로 답해 ‘매우 긍정적(Very Positive)’ 등급을 유지 중이다.



미메시스는 지난해 10월, 4명의 개발자가 제작한 프로토타입에서 출발해 얼리 액세스 출시까지 불과 1년 만에 완성된 프로젝트다. 평균 20여 명의 소수 정예 인력으로 단기간에 밀리언셀러를 배출한 셈이다.



렐루게임즈는 오는 18일 신규 업데이트를 진행한다. 이번 업데이트의 핵심은 트램과 장비의 기능 강화다. 유저는 정비소에서 트램을 업그레이드해 스크랩 보관 효율을 높이거나 미러볼을 설치해 친구들과 ‘디스코 파티’를 즐기는 등 다양한 선택지를 누릴 수 있다.



또한 구입한 장비의 성능을 강화하는 기능이 더해져, 한층 다채로운 전략적 활용이 가능해졌다. 게임의 핵심인 AI ‘미메시스’ 역시 고도화됐다. 행동 패턴이 더욱 다양하고 예측 불가능하게 개선된다. 추가된 신규 이모트 4종은 플레이어 간의 소통과 상호작용을 강화한다.



이와 함께 업데이트 시점에 맞춰 ‘스팀 겨울 세일’에 참여, 게임을 20% 할인된 가격으로 제공한다. 최근 터키어와 폴란드어 지원을 추가한 데 이어 커뮤니티의 요청이 많은 언어들을 순차적으로 검토해 글로벌 서비스 범위를 지속적으로 넓혀간다는 계획이다.



렐루게임즈 관계자는 “미메시스의 100만 장 돌파는 단순히 판매 기록을 넘어, 딥러닝 기술이 공포 장르의 문법을 어떻게 혁신할 수 있는지 증명한 사례”라며 “전 세계 커뮤니티의 창의적인 플레이와 가감 없는 피드백을 적극적으로 반영해, 게임의 완성도를 높여 나가겠다”고 전했다.



이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr



