하나은행 이이지마, 亞쿼터 최초 올스타 팬 투표 1위
부천 하나은행의 이이지마 사키가 아시아쿼터 선수 최초로 WKBL 올스타 팬 투표 1위에 올랐다.
한국여자농구연맹(WKBL)은 2025-2026시즌 올스타 팬 투표에서 이이지마가 1만9915표를 얻어 아산 우리은행 김단비(1만9874표)를 제치고 1위에 올랐다고 18일 밝혔다. 이이지마는 팬 투표 100% 반영이 시작된 2017-2018시즌 이후 역대 최소 득표 차(41표) 차로 1위에 등극했다.
하나은행은 올스타 후보 5명 전원이 선발됐다. 하나은행 박소희는 신한은행 홍유순과 우리은행 이민지, BNK 썸 변소정, KB스타즈 이채은 등과 함께 데뷔 후 처음으로 올스타 페스티벌에 나서게 됐다.
올스타 사령탑은 지난 17일 기준 정규리그 1위 하나은행의 이상범 감독, 2위 BNK의 박정은 감독이 맡는다. 이 감독은 팀 유니블, 박 감독은 팀 포니블을 이끈다. 올스타 페스티벌은 다음 달 4일 부산 사직실내체육관에서 열린다.
