인천폴리텍대, 한국전광과 산학협력 업무협약 체결
한국폴리텍대학 인천캠퍼스는 광학렌즈 및 광학요소 제조기업인 한국전광과 산업현장 맞춤형 인력 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.
이번 협약은 반도체 전자분야의 전문기술 인재를 조기에 발굴하고 산학 협력을 통해 현장 중심의 기술 인재 양성 체계를 구축하기 위해 추진됐다.
특히 협약 추진 과정에서 인천북부고용복지플러스센터와 연계해 ‘청년취업컨설팅데이「뿌리 수요 DAy!」’를 운영하는 등 적극적인 취업 지원을 펼쳤고, 반도체공정과 학생 5명이 한국전광에 취업하는 성과를 냈다. 이는 기업의 인력 수요와 대학의 전문기술교육을 이수한 학생들이 효과적으로 매칭된 우수사례로 평가된다.
한국전광 관계자는 “기술 인재 확보는 기업 경쟁력의 핵심”이라며 “이번 협약을 통해 현장에 즉시 투입 가능한 우수 인재를 지속적으로 확보할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
최민환 학장직무대리는 “재학생들이 전문기술로 안정적인 취업 기회를 얻을 수 있도록 앞으로도 고용 유관기관 및 산업체와의 협력을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.
한편, 인천캠퍼스는 내년 1월 개강인 중장년특화과정 교육생을 모집하고 있다. 모집 직종은 ▲공기조화냉동설비 및 공조냉동설비설치관리(360시간) ▲3D프린터운용(120시간) ▲AI활용 사무자동화(120시간) ▲피복아크용접 실무(120시간) ▲PLC를 이용한 스마트팜(120시간) ▲생성형 AI 활용 지역농산물 판매기획(120시간) ▲Fusion360을 활용한 3D 모델링(120시간) 등이다. 오는 30일까지 지원 가능하다. 자세한 내용은 대학 홈페이지에서 확인할 수 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
