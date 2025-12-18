삼성전자, AI 특화 ‘소캠2’ 샘플 공급… SK하이닉스, ‘서버용 D램’ 인텔 인증
삼성전자가 인공지능(AI) 데이터센터에 특화된 ‘소캠(SOCAMM)2’ 샘플을 공급하며 차세대 서버 메모리 솔루션 시장 공략에 나섰다.
삼성전자는 18일 공식 홈페이지 테크 블로그를 통해 “소캠2를 개발해 현재 고객사에 샘플을 공급하고 있다”고 밝혔다.
소캠2는 LPDDR 기반의 서버용 메모리 모듈이다. 데이터센터와 AI 서버에서 요구하는 고밀도 구조를 목표로 개발 중이다. 기존 듀얼인라인 메모리 모듈(DIMM) 대비 크기가 57% 작게 설계됐다. 직전 세대 모델인 소캠1 대비 속도도 20% 이상 개선된 것으로 알려졌다. 손쉬운 메모리 교체를 통한 시스템 운영 중단 시간 단축과 총소유비용 인하도 장점이다.
소캠2는 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 ‘베라 루빈’에 탑재될 것으로 전망된다. 삼성전자는 “LPDDR의 저전력 특성과 모듈형 구조의 확장성을 결합해 기존의 서버 메모리와는 차별화된 가능성을 제시한다”고 설명했다.
SK하이닉스는 업계 최초로 10나노 5세대(1b) 32Gb 기반 고용량 서버용 D램 모듈 제품인 256GB DDR5 RDIMM을 인텔에 납품하는 절차를 밟고 있다.
SK하이닉스에 따르면 현재 이 제품을 인텔 제온 6 플랫폼에 적용하기 위한 인텔 데이터센터 인증 절차를 통과한 상태다. 이 인증 절차는 미국에 있는 인텔의 첨단 연구시설 어드밴스드 데이터센터 디벨롭먼트 랩에서 진행됐다.
SK하이닉스는 “서버용 CPU 시장을 선도하는 인텔의 최신 서버 플랫폼과의 호환성을 업계 최초로 검증받으며 글로벌 최고 수준의 고용량 DDR5 모듈 기술력을 입증했다”며 “이를 발판으로 글로벌 주요 데이터센터 사업자들과의 협력을 확대하고 급증하는 서버 수요에 적기 대응해 차세대 메모리 시장 리더십을 이어가겠다”고 말했다.
