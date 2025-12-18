한경협, 청년 150명 초청해 ‘퓨처 리더스’ 캠프

19일부터 홈페이지에서 참가 신청

기업인 토크콘서트·클래식 공연 진행

서울 영등포구 여의도에 있는 한국경제인협회 건물 앞 현판. 한경협 제공

한국경제인협회는 다음 달 29~31일 강원도 강릉 라카이 샌드파인 리조트에서 ‘2026 한경협 퓨처 리더스 캠프’를 연다고 18일 밝혔다. 올해로 3회를 맞은 캠프는 미래 리더를 꿈꾸는 청년 150여명을 초청해 진행된다.



류진 한경협 회장(풍산그룹 회장)의 기조 강연을 시작으로 강석훈 에이블리 대표, 정진혁 센트로이드 대표, 이소영 마이크로소프트 이사 등 기업인들의 토크콘서트가 이어진다. 청년들이 직접 비즈니스 모델을 개발하는 조별 미션과 기업가 정신 경연, 강릉시향의 클래식 공연 등도 진행된다.



한경협은 글로벌 무대에서 활약하는 멘토들의 성공 스토리와 기업가 정신을 공유하며 청년들에게 다양한 시각을 제공할 계획이다. 참가 신청은 19일부터 한경협 홈페이지에서 할 수 있다.



권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



