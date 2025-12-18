기상청 “내년 폭염 중대경보·열대야 주의보 신설”
기상청이 내년부터 기존의 폭염경보체계를 뛰어넘는 ‘극한 폭염’이 발생할 경우 폭염 중대경보를 발령키로 했다. 시간당 100㎜ 이상 비가 내릴 때는 긴급재난문자도 발송할 예정이다.
이미선 기상청장은 18일 이런 내용을 담은 내년도 주요정책 추진계획을 발표했다. 전날 이재명 대통령에게 보고한 내용을 좀 더 구체화한 것이다.
기상청은 우선 내년 6월부터 폭염경보체계를 보완해 폭염 중대경보를 도입할 예정이다. 현재 폭염특보는 폭염주의보(하루 최고 체감온도 33도 이상인 상태 2일 이상 지속)와 폭염경보(하루 최고 체감온도 35이상인 상태 2일 이상 지속)로 구분된다. 하지만 올여름의 경우 40도 안팎의 극한 폭염이 지속되면서 이를 효과적으로 대응할 경보 시스템이 필요하다는 게 기상청의 판단이다. 기상청은 최고 체감온도 38도 이상인 상태가 하루 또는 이틀 이상되면 폭염 중대경보를 발령할 계획이다. 열대야 주의보도 신설된다. 밤 최저기온 25도 이상인 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 경우 발령된다. 대도시와 해안·도서 지역은 26도가 기준이다.
내년 5월부터는 시간당 100㎜ 이상 비가 내릴 경우 긴급재난문자를 발송할 예정이다. 재난성 호우 관련 긴급재난문자에는 대피 관련 유의사항이 포함될 수 있도록 행정안전부 등과 협의해 검토할 계획이다. 이 청장은 “현행 호우 재난문자와 차별화를 위해 상위 단계 긴급재난문자를 신설할 것”이라며 “누적 강우량과 짧은 시간 내 강한 폭우가 내릴 경우를 종합적으로 고려한 기준을 마련할 것”이라고 말했다.
